"Белые вечеринки", насилие, наркотики: что известно о скандале рэпером Diddy, которого задержали

54-летний артист уже задержан, но его адвокат назвал эти действия "несправедливым судебным преследованием". Тем временем в сети продолжают активно обсуждать детали, связанные с громким скандалом.

Громкий скандал с Шоном Комбсом

В марте Федеральные агенты провели обыск в домах рэпера после того, как его бывшая девушка, Касси Вентура, подала на него иск. Она рассказала о домашнем насилии и предоставила соответствующие видеодоказательства. После этого две женщины выдвинули подобные обвинения. В одном из них упоминалось, что артист может быть причастен к секс-торговле.

СМИ сообщали, что Diddy пытался выйти под залог, однако ему отказали. Среди обвинений: сексуальная эксплуатация, рэкет, сутенерство, изнасилование, создание преступной сети и торговля людьми. Рэпера обвиняют в том, что он принуждал своих жертв к интимным отношениям и записывал все это на видео, чтобы потом заставить их молчать.

Рэпер оказался в центре скандала (Фото: facebook.com/Diddy)

"Белые вечеринки" и звезды, которые их посещали

В конце 90-х Шон Комбс организовывал так называемые "белые вечеринки", где все гости должны были быть в белом. Официальная часть события была доступна для прессы, но после того, как Diddy объявлял, что "детям пора спать", начиналась неофициальная часть мероприятия, которая превращалась в сексуальные оргии. Это подтверждают многочисленные фото и видеоматериалы эротического характера.

В списке знаменитостей, якобы посещавших такие вечеринки, фигурируют имена Уилла Смита, Пэрис Хилтон, Мэрайи Кэри, Канье Уэста, Кари Делевинь, Снуп Дога, Джей Ло, Бейонсе, Опры Уинфри и Леонардо Ди Каприо.

кадр с вечеринки (скриншот)

Обыски и доказательства

Во время обысков в домах рэпера было обнаружено оружие, запрещенные вещества, а также тысячи бутылок лубрикантов и детского масла.

Более 20 лет назад Комбз делал заявления о том, что женщинам нужны "замки на дверях". Есть информация, хоть и не подтвержденная, что охранники артиста запугивали жертв и свидетелей, чтобы он мог продолжать свою деятельность.

Также он снимал секс-оргии на видео, чтобы собравшиеся не могли рассказать о том, что происходило на "белых вечеринках". Также рэпер якобы держал целый штат секс-работников для таких мероприятий, во время которых происходили изнасилования, включая несовершеннолетних.

Звезды, которые присутствовали на этих вечеринках, теперь должны давать показания.

Недавно стало известно и то, что здесь были молодые девушки, которые, по словам инсайдеров, работали проститутками.

"Постоянные гости были одеты в дорогую обувь от Jimmy Choo, платья Alaia или Gucci, и подобные вещи. Но эти девушки были только в купальниках и дешевой обуви. Для меня было очевидно, что это шлю*и, и далеко не высококлассные, работавшие в отеле Беверли-Хиллз. Они были слишком юны - некоторым было около 15 лет. Я не могу сказать точно об их возрасте, поскольку все были с макияжем", - заявлял инсайдер.

А еще один из инсайдеров отметил, что на вечеринках был настолько густой дым, что он мог одурманить даже тех, кто оставался трезвым.

кадр с вечеринки (скриншот)

Другие детали

Бывшая жена музыканта, Ким Портер, заявляла, что ее муж - бисексуал, и участниками сексуальных оргий часто были молодые ребята, в том числе те, кого он подписывал на свой лейбл.

Например, 13-летний Ашер больше года жил в доме рэпера и участвовал в "белых вечеринках". Другим его подопечным был Джастин Бибер, которому на тот момент было всего 15 лет.

В 2020 году Бибер заявлял, что хочет защитить Билли Айлиш от "негатива в шоу-бизнесе", и поклонники восприняли эти слова как намек на его непростые отношения с Diddy, которые могли иметь жестокий и насильственный характер.

Кроме того, некоторые знаменитости, такие как Эминем, намекали на преступную деятельность Diddy в своих песнях, а также на его причастность к убийству Тупака Шакура.

кадр с вечеринки (скриншот)

Что с делом сейчас

На данный момент расследование этого дела продолжается, и специалистам придется много потрудиться, чтобы выяснить все обстоятельства и доказать, что опубликованная информация действительно является достоверной.

Если обвинения подтвердятся, Diddy может угрожать пожизненное заключение. Адвокат артиста продолжает отрицать все предъявленные против него обвинения.