Уберечь одежду от повреждений: 9 вещей, которые нужно сделать перед стиркой

Читать этикетки на одежде

Производители часто ставят этикетку для химчистки на одежде из шерсти (и подобного материала, например кашемира), шелка и вискозы. Но если на них не написано "только для химчистки", вы скорее всего сможете успешно постирать их в домашних условиях.

К тому же там указана другая важная информация - в частности, при какой температуре можно стирать и гладить одежду, можно ли использовать химические вещества.

Сортировать одежду

Каждый раз, когда вы стираете одежду, часть красителя попадает в воду. Такие красители, как индиго, которым окрашены ваши любимые синие джинсы, на самом деле будет выцветать в течение всего срока ношения одежды.

Так что, если джинсы стирать со светлыми вещами, они быстро могут приобрести другой цвет. Кроме отделения светлых вещей от темных и ярких, следует сортировать по уровню загрязнения и типу ткани и свойствам ворса.

Выбрать правильное моющее средство

Для общей стирки подойдут жидкие и порошкообразные стиральные средства - они прекрасно отстирывают смазки, пятна и разводы, а ультраконцентрированные разновидности очень сильны.

Порошковые стиральные средства помогут размыть грязь и глину, тогда как легкие стиральные средства лучше подходят для стирки деликатных вещей, детской одежды и других элегантных тканей.

Обработать пятна

Предварительная обработка пятна может предотвратить въедание вещества в ткань. Также это предотвращает загрязнение другой одежды в стиральной машинке.

В зависимости от типа загрязнения необходимо использовать теплую или холодную воду, чтобы температура не закрепила пигмент.

Снять броши

Перед тем, как положить вещи в стиральную машину, нужно снять с них шпильки или пряжки, а также застегнуть молнии, закрыть застежки и крючки, а также застегнуть липучки, чтобы предотвратить зацепление и стирание.

Однако не нужно застегивать пуговицы, поскольку это приводит к давлению на нити - и пуговицы могут оторваться.

Вытащить все из карманов

Перед стиркой необходимо опорожнить карманы и вывернуть их наизнанку. Носки тоже советуют выворачивать, а манжеты - расправлять.

Так же, как застегивание пуговиц может привести к нагрузке на одежду, оставление карманов заправленными в джинсы или брюки может привести к случайным разрывам и не позволит эффективно почистить этот участок.

Завязать свободные концы

Лучше завязать пояса и шнурки, чтобы предотвратить их запутывание. В большинстве стиральных машин свободная нить может застрять в механизме, что может испортить вашу одежду.

Положить белье в мешочек

Деликатные вещи, такие как бюстгальтеры, чулки и тонкий трикотаж, рекомендуют сложить для стирки в сетчатые мешки на молнии. Это может предотвратить цветопередачу и износ белья в барабане машины во время отжима.

Зашить разорванные участки

Перед стиркой важно исправить разрывы или разорванные швы на одежде. Шевеление и опрокидывание белья в стиральной машине может ухудшить их состояние.