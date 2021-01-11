Важливі поради батькам: як правильно налаштувати дітей на дистанційне навчання

Дистанційне навчання - стрес не лише для батьків, а й для школярів. То ж як правильно організувати навчальний процес вдома під час локдауну 2021, аби уроки за комп'ютером вчилися безболісно та з користю?

Перше і найголовніше - це спокій! Не потрібно панікувати, адже настрій дорослого та його ставлення до процесу віддзеркалюється на дитину, каже психолог Юлія Святенко.

"Дуже важливо, щоб батьки налаштовували психологічно дітей на навчання. Діти, особливо в молодшому шкільному віці, сприймають навчання через призму сприйняття батьків, якщо батьки ставляться до навчання - "О боже, це жах!" - знову будуть емоційні навантаження. Важливо батькам видихнути і спокійно до цього ставитися, тоді і діти це будуть сприймати в ігровому форматі", - пояснює експерт в ефірі "Ранку з Україною".

По-друге - для більш продуктивної співпраці можна організувати систему мотивації, яка буде додатковим стимулом навчатись. Корисно буде навіть вигадати різні бонуси із фінальним, головним призом.

Третє, не менш важливе правило - це робочий графік. Він особливо актуальний для дітей старшого шкільного віку.

"Для підлітків важливо вміти організовувати свій робочий день, мати розпорядок дня і вміти організувати свій тайм-менеджмент", - коментує спеціаліст на каналі "Україна".

Тож таким дітям буде значно простіше навчатися, якщо дорослі разом з ними складуть розклад на тиждень.

Четверта порада - це правильно організувати простір.

"Важливо щоб на робочому місці дитини не було нічого зайвого, на що дитина може переключатись", - пояснює психолог.

Добре, якщо це буде окрема кімната, де дитина може сидіти за столом, а не лежати на ліжку разом з ноутбуком. Але якщо кімнати немає, то варто подбати, аби дитина навчалась сидячи, бо у лежачому, розслабленому положенні сконцентруватися на навчанні неможливо.

І остання порада, яка допоможе знівелювати напруження за весь день та зблизитися з дитиною - висміяти з голови усе зайве. Можна подивитися разом якийсь кумедний ролик або коротенький мультик, який допоможе посміятися від душі. 5 хвилин такої психотерапії на день - і всю напругу дистанційного навчання як рукою зніме!

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