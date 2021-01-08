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Школи Києва виходять з канікул, але навчання буде дистанційним

Київ, П'ятниця 08 січня 2021 11:29
Школи Києва виходять з канікул, але навчання буде дистанційним
Фото: школяр (УНІАН)
Автор: РБК-Україна

У понеділок, 11 січня, столичні школярі виходять із зимових канікул. Однак навчання для них проходитиме у дистанційному форматі на час дії жорсткого карантину в Україні.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"Після зимових канікул, з 11 січня, заклади освіти працюватимуть у дистанційному форматі", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що у звичайному режимі продовжать роботу тільки дитячі садки.

Нагадаємо, сьогодні в Україні почав діяти більш жорсткий карантин. Він триватиме до 24 січня включно.

Раніше у КМДА розповіли, які обмеження будуть діяти в Києві на час локдауну.

Крім того, на ранок 8 січня в Україні виявлено ще майже 5,7 тисячі нових випадків коронавірусу. При цьому понад 5 тисяч пацієнтів одужали.

Ознайомитися з карантинними обмеженнями, які будуть діяти з 8 до кінця 24 січня, можна у матеріалі РБК-Україна.

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