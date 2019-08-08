Важливо не плутати поняття: Супрун розвіяла міфи про онкологію

Супрун розвіяла міф про рак (Колаж РБК-Україна)

Супрун закликала українців не вірити псевдонаукам і фейкам

Уляна Супрун розповіла, що в деяких брошурах, які поширюють в сучасних лабораторіях, стверджується, що рак виникає в тілі через те, що людина відчуває образу і не відчуває любові до себе. Вона пояснила, що дані твердження не мають жодних наукових обґрунтувань і рак не є хворобою психоматичною.

"Твердження про психосоматику онкозахворювань не мають жодних наукових обґрунтувань. Рак - це не психосоматична хвороба. До того ж, тема раку - одна з найбільш досліджуваних у світі. На жаль, це не заважає поширенню величезної кількості інформаційного сміття, фейків і псевдопорад про причини розвитку та методів лікування раку. Рак - це ціла група хвороб. Науково доведено, що він виникає через мутації або дію вірусу. Одна або кілька клітин починають безконтрольно ділитися. Пухлина збільшується і метастазує - поширюється на інші частини тіла. Існує понад 200 типів раку, кожен з яких має свої механізми розвитку, клінічну картину, вимагає окремої терапії, і, на жаль, по-своєму вбиває", - пояснила Супрун і додала, що ніякі людські емоції не здатні викликати рак.

Також вона додала, що людина, яка постійно переживає хронічний стрес або депресивний розлад – через дії гормону кортизолу і запальні процеси може мати ослаблення однієї з протипухлинних ланок імунітету.

"Звичайно, психологічно виснажена людина більше схильна ображатися. Але образи не викликають рак, а любов до себе йому не запобігає. Важливо не плутати поняття і причинно-наслідкові зв'язки. Хоча, безумовно, абсолютно всім важливо піклуватися про своє психологічне здоров'я", - зазначила Уляна Супрун.

Вона додала, що рак може бути спадковим захворюванням, при якому мутація клітин зачіпає гени, які відповідають за розподіл.

"Тобто рак - це питання ймовірності, статистичного шансу, а не закономірною спеціальною програмою нашого організму. Саме тому, коли ми говоримо про спосіб життя і впливу навколишнього середовища, ми говоримо "збільшує ймовірність раку", а не "викликає рак"", - пояснила вона і перерахувала науково-обґрунтовані фактори ризику раку:

Спадковість: ретинобластома, рак молочної залози і яєчників

Вік: з віком шанси розвитку раку зростають - рак легень розвивається, наприклад, після кількох десятиліть куріння, а не в юності

Стать: є гормонозалежні типи раку

Вага: суттєве збільшення індексу маси тіла збільшує ймовірність раку підшлункової залози і прямої кишки

Навколишнє середовище і виробничі фактори: ультрафіолет, радіаційне випромінювання, важкі метали або бензопирени в середовищі

Спосіб життя: куріння, споживання алкоголю

Виробничі: постійний вплив канцерогенів, хімікатів і радіоактивних матеріалів на робочому місці

Віруси: вірус папіломи людини, вірус гепатиту С

"Твердження про те, що хворі пацієнти ніби самі винні у своїх хворобах, оскільки недостатньо себе любили і мали образи - це з тієї ж категорії, що і звинувачення жертв насильства в тому, що вони самі спровокували ґвалтівника. Зневага до проблеми може спричинити у пацієнтів в ще більш сильну депресію і смуток, коли вони потребують підтримки. Онкохворим потрібно надавати психологічну допомогу, заважати розвитку депресії та тривожності, які часто супроводжують рак, і жодним чином не плекати в них почуття провини", - резюмувала Супрун.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Супрун зробила важливу заяву про зайву вагу.

А також розповідали про те, що Уляна Супрун попередила про те, що настоянки з глодом зникнуть з вільного продажу в аптеках.