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Важливо не плутати поняття: Супрун розвіяла міфи про онкологію

STYLERЖиття    08.08.2019 - 07:58
Важливо не плутати поняття: Супрун розвіяла міфи про онкологію
Супрун розвіяла міф про рак (Колаж РБК-Україна)

Супрун закликала українців не вірити псевдонаукам і фейкам

Уляна Супрун розповіла, що в деяких брошурах, які поширюють в сучасних лабораторіях, стверджується, що рак виникає в тілі через те, що людина відчуває образу і не відчуває любові до себе. Вона пояснила, що дані твердження не мають жодних наукових обґрунтувань і рак не є хворобою психоматичною.

"Твердження про психосоматику онкозахворювань не мають жодних наукових обґрунтувань. Рак - це не психосоматична хвороба. До того ж, тема раку - одна з найбільш досліджуваних у світі. На жаль, це не заважає поширенню величезної кількості інформаційного сміття, фейків і псевдопорад про причини розвитку та методів лікування раку. Рак - це ціла група хвороб. Науково доведено, що він виникає через мутації або дію вірусу. Одна або кілька клітин починають безконтрольно ділитися. Пухлина збільшується і метастазує - поширюється на інші частини тіла. Існує понад 200 типів раку, кожен з яких має свої механізми розвитку, клінічну картину, вимагає окремої терапії, і, на жаль, по-своєму вбиває", - пояснила Супрун і додала, що ніякі людські емоції не здатні викликати рак.

Також вона додала, що людина, яка постійно переживає хронічний стрес або депресивний розлад – через дії гормону кортизолу і запальні процеси може мати ослаблення однієї з протипухлинних ланок імунітету.

"Звичайно, психологічно виснажена людина більше схильна ображатися. Але образи не викликають рак, а любов до себе йому не запобігає. Важливо не плутати поняття і причинно-наслідкові зв'язки. Хоча, безумовно, абсолютно всім важливо піклуватися про своє психологічне здоров'я", - зазначила Уляна Супрун.

Важливо не плутати поняття: Супрун розвіяла міфи про онкологіюВона додала, що рак може бути спадковим захворюванням, при якому мутація клітин зачіпає гени, які відповідають за розподіл.

"Тобто рак - це питання ймовірності, статистичного шансу, а не закономірною спеціальною програмою нашого організму. Саме тому, коли ми говоримо про спосіб життя і впливу навколишнього середовища, ми говоримо "збільшує ймовірність раку", а не "викликає рак"", - пояснила вона і перерахувала науково-обґрунтовані фактори ризику раку:

  • Спадковість: ретинобластома, рак молочної залози і яєчників
  • Вік: з віком шанси розвитку раку зростають - рак легень розвивається, наприклад, після кількох десятиліть куріння, а не в юності
  • Стать: є гормонозалежні типи раку
  • Вага: суттєве збільшення індексу маси тіла збільшує ймовірність раку підшлункової залози і прямої кишки
  • Навколишнє середовище і виробничі фактори: ультрафіолет, радіаційне випромінювання, важкі метали або бензопирени в середовищі
  • Спосіб життя: куріння, споживання алкоголю
  • Виробничі: постійний вплив канцерогенів, хімікатів і радіоактивних матеріалів на робочому місці
  • Віруси: вірус папіломи людини, вірус гепатиту С

"Твердження про те, що хворі пацієнти ніби самі винні у своїх хворобах, оскільки недостатньо себе любили і мали образи - це з тієї ж категорії, що і звинувачення жертв насильства в тому, що вони самі спровокували ґвалтівника. Зневага до проблеми може спричинити у пацієнтів в ще більш сильну депресію і смуток, коли вони потребують підтримки. Онкохворим потрібно надавати психологічну допомогу, заважати розвитку депресії та тривожності, які часто супроводжують рак, і жодним чином не плекати в них почуття провини", - резюмувала Супрун.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Супрун зробила важливу заяву про зайву вагу.

А також розповідали про те, що Уляна Супрун попередила про те, що настоянки з глодом зникнуть з вільного продажу в аптеках.

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