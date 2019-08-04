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Лікує від раку або посилює хворобу? Супрун розвіяла міфи про пальмову олію

STYLERЖиття    04.08.2019 - 16:56
Лікує від раку або посилює хворобу? Супрун розвіяла міфи про пальмову олію
Супрун розповіла про пальмовій олії (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

Супрун дала ряд важливих рекомендацій для збереження здоров'я

Уляна Супрун розповіла, що потрібно знати про пальмову олію, а також розвінчала популярні міфи стосовно даного продукту. Відповідний пост експерт опублікувала в соціальній мережі Instagram.

В. о. міністра охорони здоров'я рекомендує українцям підходити до вибору продуктів із розумом і не вірити всьому, що кажуть. Так, Супрун запевнила, що маргарин із пальмовою олією шкідливий, тому що там містяться транс-жири.

Крім того, Супрун розвінчала популярний міф. Виявляється, пальмова олія не закупорює судини, маючи високу температуру плавлення і не має ніяких негативних наслідків, оскільки від температури чи точки плавлення її стан не залежить.

Однак пальмова олія може збільшувати ризик серцево-судинних захворювань, оскільки в ній багато насичених жирних кислот.

"Пальмова олія - не єдине зло в нашому раціоні. Для здоров'я серця і судин шкідливо смажити на соняшниковій олії або їсти багато арахісу, транс-жирів, занадто солоної їжі, алкоголю і мати надмірну вагу", - написала Супрун.

Експерт зазначила, що в червоній пальмовій олії багато вітаміну Е, який може мати протипухлинну дію, однак даний продукт ще нікого не вилікував від раку.

Також відомо, що в процесі рафінування пальмової олії, його очищення і фракціонування при температурі 200 градусів і вище, в ньому виникають з'єднання з канцерогенною дією, шкідливі для чоловічої фертильності і здоров'я нирок.

Лікує від раку або посилює хворобу? Супрун розвіяла міфи про пальмову оліюСупрун розповіла про пальмову олію (фото: facebook.com/ulanasuprun)

А для збереження власного здоров'я Супрун дала кілька простих рекомендацій:

  • замість солодощів обирайте фрукти і якісний шоколад.
  • не їжте смажені у фритюрі страви.
  • відмовтеся від куріння і зловживання алкоголем.
  • забудьте смак млинців або вафель з шоколадним кремом відомих фірм.

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