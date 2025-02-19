"Важно знать". Jerry Heil назвала топ-5 любимых украинских поэтов

Каких поэтов любит Jerry Heil

"Трудные времена создали хорошую тенденцию - мы все чаще обращаемся к мастерам, которые отошли в историю, вдохновляемся ими", - комментирует Яна.

При этом артистка отмечает, что сегодня "так же важно поддерживать и знать творчество наших современников, особенно тех, кто создает культуру здесь и сейчас, бок о бок с нами".

Лично Jerry Heil изрядно вдохновляется творчеством:

Дарьи Лисич - поэтессы из Харькова, автора сборника "Один великий вірш і декілька маленьких", чья поэзия легла в основу совместной песни Jerry Heil и Владимира Дантеса "Губи у губах"

Сергея Жадана - выдающегося современного писателя, поэта, переводчика, музыканта и общественного деятеля, чье творчество отличается острой социальной чувствительностью и глубоким осмыслением украинской истории и современности

Лины Костенко - величественной поэтессы-шестидесятницы, интеллектуалки, автора исторической поэзии, отличающейся глубоким лиризмом, философской насыщенностью и острой гражданской позицией

Дмитрия Павлычко - классика украинской поэзии, проводника шестидесятников, автора патриотической и интимной лирики

Юрия Издрика - постмодерниста, создателя андеграундной литературы, который экспериментирует с формой и языком, сочетая и иронию, и мистицизм, и философские размышления о современности.

Именно стихи Издрика Шемаева оживила в новой песне "Розчиняюсь" вместе с Евгением Хмарой.

Что известно о песне "Растворяюсь"

Песня сочетает два стихотворения Издрика - "Cycles" и "Solvere" - в откровенное музыкальное признание, которое оживает благодаря импровизации виртуозного пианиста.

Данный трек и видео к нему - результат творческой коллаборации трех видов искусства: поэзии, инструментальной музыки и пения.

"Я давно восхищаюсь творчеством Юрия Издрика - его поэзия всегда ощущалась мне как песни, у которых просто еще нет мелодий. Так же восхищаюсь невероятным композитором Евгением Хмарой, поэтому создать такое творческое трио было естественным шагом... Работа над этой песней была чистой и нефильтрованной творческой энергией. Я бесконечно благодарна за эту синергию, ведь именно так рождается настоящее искусство - через взаимодействие различных форм и душ", - говорит Яна.

Как рассказали нам в пресс-службе артистки, "Розчиняюсь" - это второй сингл из будущего альбома Jerry Heil, в который также войдет ее зимний хит "Сніг", выпущенный в конце 2024 года.



По словам певицы, каждый трек этого альбома будет "исповедью одного из ее архетипов".