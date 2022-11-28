Важный церковный праздник 28 ноября: что строго запрещено в первый день Рождественского поста
28 ноября 2022 года по православному календарю чтят память святых Гурия, Самона и Авия. Также с этого дня начинается сорокадневный Рождественский пост. В народе праздник получил названия Гурьев день, Гурий Морозный, а пост – Пилиповка.
Что можно и нельзя делать, традиции, запреты и именинники этого важного дня – далее в материале Styler.
Что нужно сделать в этот день, традиции
Наши предки молились святому Гурию об избавлении от зубной боли. Также 28 ноября было принято ходить в баню и смывать все болезни.
Интересно, что святого Гурия издавна считали покровителем коней. Чтобы лошадь всегда была здорова, нужно купить в этот день мешок овса. Также нужно почистить стойло и сменить подковы.
Часто 28 ноября стояла сырая погода, а на дорогах было грязно, в народе говорили: "Гурий приехал на пестрой кобыле".
В этот период начинается Пилиповка, период, когда верующие не только отказываются от мяса, молочных продуктов и яиц, но стараются не ссориться, не веселиться и никого не осуждать.
Главные запреты 28 ноября
- С этого дня нужно отказаться от мяса, молочных продуктов, яиц.
- Категорически запрещается в этот день ругаться не только с родными, но и с чужими людьми.
- Нельзя жадничать, а наоборот, надо помогать нуждающимся, раздавать мелкие вещи, подавать милостыню.
- Не стоит устраивать громкие гуляния, празднования.
- Нельзя слушать музыку громко, нужно день провести в раздумьях.
- Нельзя обижать лошадей и кричать на них.
- Не нужно переедать и злоупотреблять алкоголем.
Сегодня именины отмечают владельцы следующих имен:
Варвара, Григорий, Гурий, Дмитрий, Евстахий, Иван, Маркел, Матвей, Никита, Николай, Паисий, Петр, Степан, Филипп, Хома.
Приметы этого дня
- Мокрый снег идет – к холодному и ненастному маю.
- Если снег выпал сегодня, он пролежит до весны.
- Ветреная погода обещает сильный ветер в День святого Николая (19 декабря).
- На земле лежит много снега – в следующем году будет хороший урожай.
- Если 28 ноября погода пасмурная, но теплая, май следующего года будет ненастным.
- 28 ноября искупался в бане – будешь счастлив весь год.
28 ноября начинается Рождественский пост
С сегодняшнего дня верующие, которые будут праздновать Рождество Христово 7 января, начинают 40-дневный пост, который закончится на Святвечер.
Под запретом мясные и молочные блюда, но в некоторые дни можно есть рыбу.
Во время поста в церквях не проводится венчание.
Кроме ограничений в еде, в настоящее время необходимо отказаться от посещения развлекательных заведений и мероприятий.
Раньше мы писали, как правильно соблюдать Рождественский пост. Разрешенные и запрещенные продукты на каждый день.
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