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Тяжелораненая женщина из Мариуполя прошла курс восстановления в санатории от Фонда Ахметова

Вторник 07 мая 2024 16:48
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Тяжелораненая женщина из Мариуполя прошла курс восстановления в санатории от Фонда Ахметова Тяжелораненая женщина из Мариуполя прошла курс восстановления в санатории от Фонда Ахметова (фото: пресс-служба фонда)
Автор: Илона Свиридова

Лилия с мужем и дочерью встретили полномасштабную войну в Мариуполе. Пытаясь пешком выйти из горящего города, семья попала под авиабомбардировку. Лилия получила тяжелые ранения.

Недавно женщина прошла курс физической и психологической реабилитации, обеспеченный Фондом Рината Ахметова в санатории Закарпатья.

"С Фондом я познакомилась давно, а сейчас, в 2024 году, попала на реабилитацию. Это очень актуально и очень помогает, есть результат. Муж был рад, что я уеду. Он видит, что это необходимо", - делится Лилия.

Это страшное время и долгие недели после авиаудара вспоминать нелегко. Пришлось пережить сложные хирургические вмешательства в Донецке, полтора месяца в реанимации, недели в палате. Затем Лилия выбиралась во Львов, где ее встретила семья. Уже два года женщина продолжает сражаться за свое здоровье.

"Пациентка прошла у нас оздоровление, посещала минеральный и термальный бассейны, соляную комнату, много разных физпроцедур. Ее состояние улучшилось, она удовлетворена результатом", — рассказывает Наталья Варцаба, врач-терапевт санатория.

Сейчас Лилия с семьей строят свою жизнь заново. В Мариуполе у них ничего не осталось.

"Уже сорняком поросло место, где был наш дом... Мы живем, работаем. Хотим, конечно, скорейшей победы. Надеюсь только к лучшему", - говорит женщина.

В рамках программы «Лечение и реабилитация раненых взрослых» Фонд Рината Ахметова оказывает помощь жителям Украины, пострадавшим в результате вражеских обстрелов жилых районов: это лечение, реабилитация, психологическая помощь.

С 2014 года фонд оказал помощь по лечению и реабилитации более 11 тысяч украинцев.

Если вам или тем, кого вы знаете, нужна реабилитация, пишите в мессенджер (http://m.me/AkhmetovFDU) Фонда или звоните по телефону на бесплатную горячую линию 0 800 509 001 (линия работает с понедельника по пятницу).

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