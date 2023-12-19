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Тяжелораненая военная Незламна Руся стала лицом украинского бренда (фото)

Вторник 19 декабря 2023 16:30
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Тяжелораненая военная Незламна Руся стала лицом украинского бренда (фото) Руслана Данилкина (фото: instagram.com/rusya_danilkina)
Автор: Юлия Любченко

Украинские военные часто сейчас становятся знаменитыми и после того, как уходят с фронта по разным причинам, начинают овладевать другой деятельностью или же возвращаются к своей работе, которую выполняли до войны.

О том, каким лицом украинского бренда стала известная военнослужащая Руся Незламна, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу бренда.

Незламна Руся стала лицом украинского бренда

Руслана Данилкина является олицетворением силы и мужества украинских женщин, поскольку она без боязни ушла на фронт ради того, чтобы защитить свою страну.

Ее история очень вдохновляет, поскольку у этой молодой девушки есть силы показывать, как это, жить с протезом, вместо ноги. И она ни разу в своих Stories не рассказывала о своих проблемах или сложностях, а это заслуживает уважения.

Руся стала известной из-за своего героизма, который вдохновляет не только женщин, но и сильных мужчин. Именно поэтому Руслана уже не раз становится лицом для украинских брендов.

На этот раз она стала лицом бренда женского белья и домашней одежды Di Helen. Это достаточно известный украинский бренд современного и качественного белья. Поэтому неудивительно, что его представители пригласили Данилкину на фотосессию.

Тяжелораненая военная Незламна Руся стала лицом украинского бренда (фото)Тяжелораненая военная Незламна Руся стала лицом украинского бренда (фото)Тяжелораненая военная Незламна Руся стала лицом украинского бренда (фото)Тяжелораненая военная Незламна Руся стала лицом украинского бренда (фото)Тяжелораненая военная Незламна Руся стала лицом украинского бренда (фото)Тяжелораненая военная Незламна Руся стала лицом украинского бренда (фото)

Руся Несокрушимая стала лицом украинского бренда (фото: instagram.com/dihelen.official)

Руся появилась в нескольких образах. Девушка предстала в белоснежной пижаме, состоящей из шортиков и футболки, на которой вышит красное сердце.

Также Руслана продемонстрировала, как носить домашние костюмы, состоящие из рубашки и шорт черного, голубого и серого цветов.

Своим участием в этой коллекции домашней одежды Данилкина демонстрирует женщинам, что сила и красота могут сочетаться и делать добро. О красоте говорить нет смысла, ведь ее можно увидеть на фотографиях известного бренда. А вот добро проявляется в том, что вся прибыль от продажи этой капсульной коллекции будет перечислена реабилитационному центру SuperHumas.

Так что новая коллекция несет в себе гораздо больше смысла, чем это может показаться на первый взгляд.

Ранее мы рассказывали о том, что потерявшая ногу на войне Несокрушимая Руся стала лицом кампейна для украинского бренда.

Также читайте наш материал о том, что военный айронмен Слава Балбек превратился в джентльмена.

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