Тяжелораненая военная Незламна Руся стала лицом украинского бренда (фото)

Украинские военные часто сейчас становятся знаменитыми и после того, как уходят с фронта по разным причинам, начинают овладевать другой деятельностью или же возвращаются к своей работе, которую выполняли до войны.

О том, каким лицом украинского бренда стала известная военнослужащая Руся Незламна, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу бренда.

Незламна Руся стала лицом украинского бренда

Руслана Данилкина является олицетворением силы и мужества украинских женщин, поскольку она без боязни ушла на фронт ради того, чтобы защитить свою страну.

Ее история очень вдохновляет, поскольку у этой молодой девушки есть силы показывать, как это, жить с протезом, вместо ноги. И она ни разу в своих Stories не рассказывала о своих проблемах или сложностях, а это заслуживает уважения.

Руся стала известной из-за своего героизма, который вдохновляет не только женщин, но и сильных мужчин. Именно поэтому Руслана уже не раз становится лицом для украинских брендов.

На этот раз она стала лицом бренда женского белья и домашней одежды Di Helen. Это достаточно известный украинский бренд современного и качественного белья. Поэтому неудивительно, что его представители пригласили Данилкину на фотосессию.

Руся Несокрушимая стала лицом украинского бренда (фото: instagram.com/dihelen.official)

Руся появилась в нескольких образах. Девушка предстала в белоснежной пижаме, состоящей из шортиков и футболки, на которой вышит красное сердце.

Также Руслана продемонстрировала, как носить домашние костюмы, состоящие из рубашки и шорт черного, голубого и серого цветов.

Своим участием в этой коллекции домашней одежды Данилкина демонстрирует женщинам, что сила и красота могут сочетаться и делать добро. О красоте говорить нет смысла, ведь ее можно увидеть на фотографиях известного бренда. А вот добро проявляется в том, что вся прибыль от продажи этой капсульной коллекции будет перечислена реабилитационному центру SuperHumas.

Так что новая коллекция несет в себе гораздо больше смысла, чем это может показаться на первый взгляд.