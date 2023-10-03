Тяжелораненная жительница Краматорска прошла курс реабилитации, организованный Фондом Ахметова

Наталья Мушка, водитель такси из Краматорска, едва осталась жива после страшного обстрела города 16 марта. Ее состояние было тяжелым: пробитые внутренние органы и кости, правую руку хирурги буквально собирали заново, сильно пострадала нога.

Сложное лечение 52-летней Натальи обеспечил Фонд Рината Ахметова, а недавно организовал для нее курс реабилитации в санатории в Закарпатье.

Обратиться за помощью Натальи посоветовали врачи. Женщина рассказывает, что из фонда перезвонили очень быстро и помогли со средствами оперативного вмешательства. После сложных этапов лечения она месяц провела дома, а затем отправилась на реабилитацию.

"Мне сообщили, что я еду в санаторий. Я очень обрадовалась. Огромное спасибо Фонду Рината Ахметова. Отношение здесь замечательное. Все процедуры нравятся по-своему. Есть результат: с рукой уже лучше, с ногой — идеально. Я вниз не спускалась нормально, а теперь бодро спускаюсь, даже сама не замечаю. Здесь вообще все очень хорошо. Ничего не летает, не бахает, свежий воздух. А есть как готовят вкусно", - делится Наталья.

После пережитого она смогла найти в себе силы и решилась увидеть место трагедии в родном Краматорске.

"Я не заплакала. Сказала: "Божечка, спасибо тебе, миленький". После тех дыр от осколков, которые я увидела вокруг... Там железо, а здесь - тело", - говорит женщина.

После реабилитации и восстановления функции конечностей Наталья планирует снова работать людям. Признается, что ее уж очень тянет на работу. Медики говорят, что водитель сможет вернуться в любимое дело и снова держать руль.

В рамках программы "Лечение и реабилитация раненых взрослых" фонд оказывает помощь жителям Украины, пострадавшим в результате вражеских обстрелов жилых районов: это лечение, реабилитация, психологическая помощь.