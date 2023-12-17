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Тяжелобольная Тышкевич порадовала фанов новыми кадрами из палаты: "Все еще на планете Земля"

Екатерина Тышкевич (фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская актриса Екатерина Тышкевич снова вышла на связь со поклонниками и рассказала о своем самочувствии.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram звезды.

Екатерина Тышкевич вышла на связь с фанами

Артистка опубликовала в своих stories короткое видео, судя по которому можно сделать вывод, что ей становится немного лучше.

"Я все еще на планете Земля", - написала тяжелобольная.

Екатерина Тышкевич (фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych)

Муж Екатерины, актер Валентин Томусяк, который практически не отходит от любимой жены в больнице, также показал в своих соцсетях их совместное видео.

На нем Тышкевич пытается поцеловать избранника.

"Восстанавливаемся", - сообщил Валентин.

Екатерина Тышкевич с мужчиной (фото: instagram.com/tomusyak)

Отметим, что звезда сериала "Ничто не случается дважды" уже длительное время находится в больнице с сепсисом, который вызвал осложнения.

Больше всего из-за болезни пострадали легкие, печень и сердце. Из-за этого Екатерина оказалась в реанимации.

Как ранее признался ее муж, физическое состояние жены постепенно восстанавливается, а вот эмоционально-психологическое пока остается тяжелым.

Недавно мы рассказывали, кто такая Екатерина Тишкевич и в каких фильмах она снималась.

Также Зибров высказался о первой жене и назвал причину их развода.

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