Трудно узнать: как сегодня выглядит злодейка Серсея из "Игры престолов" (фото)

Лина Хиди (фото: Кинориум)

Роль Серсеи принесла актрисе не только всемирную известность, но и множество номинаций на престижные кинонаграды.

Например, в 2014 и 2015 годах Лина была выдвинута на премию "Эмми" в категории "Лучшая женская роль второго плана в драматическом телесериале".

После окончания сериала в 2019 году Хиди сделала перерыв в карьере, возможно, из-за личных обстоятельств.

В то время она разошлась я с женихом и отцом своего второго ребенка, режиссером Дэном Каданом. Однако уже в 2021 году вернулась к работе с новыми силами.

Хотя проектов немного, они все же есть. Сейчас Лина уделяет значительное внимание общественно-политической деятельности: как активистка, она активно высказывается за мир во всем мире, защиту экологии и поддержку нуждающихся.

Лина Хиди (фото: instagram.com/iamlenaheadey)

В реальной жизни артистка больше напоминает пацанку, что стало неожиданностью для многих поклонников сериала.

Хиди почти не пользуется макияжем, но при этом излучает уверенность в себе.

Лина Хиди (фото: instagram.com/iamlenaheadey)