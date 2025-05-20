Трудно сдержать слезы: в Украине собака "усыновила" белых тигрят (видео)

В "Фельдман экопарке" под Харьковом мать-тигрица по неизвестным причинам отказалась от своих недавно родившихся деток. Но ситуацию спасла собака!

Об этом рассказал основатель экопарка Александр Фельдман в Facebook.

"У нас произошло настоящее чудо! Мама этих замечательных белых тигрят, как это, к сожалению, иногда случается, бросила их. Но им нашлась приемная мама! Очень добрая собака приняла их как родных: она их кормит, ухаживает, играет с ними и оберегает от малейшей опасности. Мы и сиську сосем, и облизываем, и играем. И никому обидеть не даем", - написал он и добавил видео.

Кроме того, Фельдман написал в своем посте, что планируется съемка большого фильма о том, как малыши растут, играют и налаживают отношения со своей новой мамой.

По состоянию на май 2025 года "Фельдман Экопарк" под Харьковом продолжает восстанавливаться после значительных разрушений, вызванных российскими обстрелами. Парк претерпел 80% разрушений, погибло более 300 животных, а часть территории до сих пор разминируют.

Сейчас в экопарке находится около 1000 животных, что в пять раз меньше, чем до полномасштабного вторжения. Некоторые локации уже открыты для посетителей, в частности "Долина альпак", которая функционирует на площади 3 гектара. Парк продолжает традиционные мероприятия, такие как весенний выпуск птиц в дикую природу.