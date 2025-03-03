Российский дрон атаковал "Фельдман Экопарк" в Харьковской области: погибли животные (фото)

В ночь на 3 марта российский беспилотник нанес удар по территории "Фельдман Экопарк" в пригороде Харькова. В результате атаки разрушены вольеры и погибли животные, в частности козлята, которые находились в контактном дворике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий пресс-секретаря парка Елены Клименко для "Суспільне Харків" .

По ее словам, удар пришелся неподалеку от контактного двора. Сейчас на месте работают специалисты, которые оценивают масштабы разрушений и устанавливают последствия обстрела.

"Есть разрушения вольеров и погибшие животные, козочки, которые были во дворике. Сейчас осматривается место попадания и устанавливаются последствия", - отметила Клименко.

Последствия удара российского БпЛА по "Фельдман Экопарк" (фото: "Суспільне Харків", Елена Клименко)

Офис Генерального прокурора Украины сообщил, что по факту атаки начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). Правоохранители установили, что вражеский БПЛА атаковал с. Лесное 3 марта около 1:00.

Последствия удара российского БпЛА по "Фельдман Экопарк" (фото: Офис Генерального прокурора)