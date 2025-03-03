Российский дрон атаковал "Фельдман Экопарк" в Харьковской области: погибли животные (фото)
В ночь на 3 марта российский беспилотник нанес удар по территории "Фельдман Экопарк" в пригороде Харькова. В результате атаки разрушены вольеры и погибли животные, в частности козлята, которые находились в контактном дворике.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий пресс-секретаря парка Елены Клименко для "Суспільне Харків".
По ее словам, удар пришелся неподалеку от контактного двора. Сейчас на месте работают специалисты, которые оценивают масштабы разрушений и устанавливают последствия обстрела.
"Есть разрушения вольеров и погибшие животные, козочки, которые были во дворике. Сейчас осматривается место попадания и устанавливаются последствия", - отметила Клименко.
Последствия удара российского БпЛА по "Фельдман Экопарк" (фото: "Суспільне Харків", Елена Клименко)
Офис Генерального прокурора Украины сообщил, что по факту атаки начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). Правоохранители установили, что вражеский БПЛА атаковал с. Лесное 3 марта около 1:00.
Последствия удара российского БпЛА по "Фельдман Экопарк" (фото: Офис Генерального прокурора)
Ранее РБК-Украина писало, что российская армия осуществила массированную атаку дронами по Харькову в ночь на 1 марта. В результате обстрела пострадали по меньшей мере 12 человек, среди которых двое детей. Атаки произошли в трех районах города, повреждены жилые дома, медицинские учреждения, офисы и коммерческие помещения. В общем, пострадали как гражданские, так и сотрудники различных объектов.
Также мы писали, что 27 февраля россияне атаковали Харьковскую область более 10 дронами, в частности по энергосистеме региона. Украинская ПВО работала в усиленном режиме, а службы занимались ликвидацией последствий. Местных жителей просят не распространять в соцсетях информацию о последствиях российских ударов.
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