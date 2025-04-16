Тяжелый день? Включи одну из этих комедий - сразу станет легче

"Любовь на плаву"

Молодой дизайнер получает в наследство старый парусник. Чтобы восстановить парусник, она нанимает опытного моряка. И хотя сначала знакомство пары превращается в забавный конфуз, со временем совместная работа объединяет их сердца.



"Ты, я и горный отдых"

Карьеристка попадает вместе с командой на ретрит в горы. Там ее напарником становится коллега с непростым характером. Путешествие переворачивает привычную жизнь с ног на голову: девушка проявляет креативность, лидерские качества и влюбляется.



"Тест на привлекательность"

Молодая ученая всю жизнь исследует любовь и даже вывела собственную формулу. Однако во время работы над своим исследованием попадает в неловкую ситуацию, когда внезапно влюбляется не по сценарию.



"Повышение"

Молодая художница получает неожиданное деловое предложение. Несмотря на внезапность она решается на путешествие полное приключений. Девушка знакомится с очаровательным парнем. Между ними сразу возникают чувства, однако личные тайны заставляют пару пережить непростые испытания.



"Забери меня на луну"

Романтическая комедия, где объединяются разные миры. Яркая специалистка по маркетингу и спокойный инженер NASA вынуждены сотрудничать вместе над созданием имиджа космической программы, что приводит к испытаниям и казусам.



"Ролевые игры"

Счастливые семейные супруги решают разбавить отношения ролевыми играми. Пара отправляется на свидание как незнакомцы, однако романтическая игра оборачивается в опасное приключение, которое ставит под вопрос их будущее.