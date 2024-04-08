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Ваучеры на обучение: какие профессии выбирают и как присоединиться к программе

Кто и как может получить ваучер на бесплатное обучение (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Украине продолжается программа переквалификации, согласно которой украинцы могут получить ваучер на обучение. С начала года такие ваучеры получили уже 6000 украинцев, и государство профинансировало их обучение на 42 млн грн.

Какие профессии выбирают украинцы и как можно присоединиться к этой программе, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики.

Какие профессии выбирают украинцы

В 2023 году было выдано 18 100 ваучеров и профинансирована программа на 252 млн грн. Больше ваучеров выдали на получение таких профессий и специальностей: психология, социальная работа, образование, медицина, строительство и гражданская инженерия, повар, водитель.

За первые месяцы 2024 года украинцы выбирали следующие профессии:

  • Медсестринство – 1642 ваучера
  • Дошкольное образование - 384
  • Медицина - 254
  • Психология - 173
  • Повар - 778
  • Водитель - 345
  • Тракторист – 298
  • Кондитер – 172

Больше всего программой ваучеров на обучение воспользовались жители Днепропетровской, Львовской, Одесской, Харьковской, Киевской и Винницкой областей.

Как получить ваучер на обучение

В общей сложности ваучер можно использовать для обучения по 124 профессиям и специальностям в сферах ИТ-технологий, строительства, транспорта, образования, медицины, сельского хозяйства, социального обслуживания.

Профессию, учебное заведение в пределах Украины и форму обучения (дневную, заочную или дистанционную) человек выбирает самостоятельно.

Обучение осуществляется заведениями профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, предприятиями, учреждениями и организациями, имеющими лицензию на такую образовательную деятельность.

Ваучер дает человеку право безвозмездно пройти обучение в учебных заведениях или у работодателя по утвержденному Минэкономики перечню профессий и специальностей. На сегодня сумма ваучера не может превышать 30 280 грн. Если стоимость обучения выше, работодатель или человек доплачивает разницу самостоятельно.

Получить ваучер могут отдельные категории граждан, имеющих профессионально-техническое или высшее образование, не зарегистрированные в службе занятости как безработные и не проходившие обучение за средства Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы в течение последних 3 лет.

Ваучер могут получить:

  • Люди старше 45 лет (до наступления пенсии по возрасту)
  • Ветераны, участники боевых действий
  • Внутри перемещенные лица трудоспособного возраста
  • Лица с инвалидностью
  • Люди, получившие ранения в результате военной агрессии или прошедшие плен.

Чтобы получить ваучер на обучение, нужно:

1. Выбрать специальность, профессию и место обучения

2. Подать заявку онлайн на сайте Государственной службы занятости или обратиться в любой центр занятости с заявлением и документами (паспорт, ИПН, трудовая книжка, документы об образовании и т.п.).

3. В течение 90 дней после получения ваучера в центре занятости человек должен заключить договор об обучении с учебным заведением.

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