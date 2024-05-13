Евровидение 2023 и "Главарь": названы лауреаты премии BAFTA TV Awards 2024

В Лондоне состоялась церемония вручения 70-й юбилейной премии BAFTA TV Awards, британского эквивалента "Эмми". Песенный конкурс Евровидение-2023, который в прошлом году проходил в Ливерпуле от имени Украины, получил награду за "Лучшее освещение событий в прямом эфире".
Кому еще досталась телевизионная премия Британской академии телевидения и киноискусств - узнайте в нашем материале РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала использовались следующие источники: BAFTA.
Список победителей BAFTA TV Awards
Лучший драматический сериал - "Главарь"
Лучший комедийный сериал - "Такие храбрые девушки"
Лучший мини-сериал - "Шестая заповедь"
Лучший актер в сериале - Тимоти Сполл ("Шестая заповедь")
Лучшая актриса в сериале - Сара Ланкашир ("Счастливая долина")
Лучший актер второго плана - Мэттью МакФедьен ("Наследники")
Лучшая актриса второго плана - Жасмин Джобсон ("Главарь")
Лучшая женская комедийная роль - Гбемисола Икумело ("Тайная операция")
Лучшая мужская комедийная роль - Маваан Ризван ("Самый яркий")
Лучший международный сериал - "Тысяча жизней Бернара Тапи"
Лучшее реалити-шоу - "Игра в кальмара: Вызов"
Лучшее освещение событий вживую - Евровидение 2023