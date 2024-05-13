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Евровидение 2023 и "Главарь": названы лауреаты премии BAFTA TV Awards 2024

Список победителей BAFTA TV Awards (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

В Лондоне состоялась церемония вручения 70-й юбилейной премии BAFTA TV Awards, британского эквивалента "Эмми". Песенный конкурс Евровидение-2023, который в прошлом году проходил в Ливерпуле от имени Украины, получил награду за "Лучшее освещение событий в прямом эфире".

Кому еще досталась телевизионная премия Британской академии телевидения и киноискусств - узнайте в нашем материале РБК-Украина (проект Styler).

При написании материала использовались следующие источники: BAFTA.

Список победителей BAFTA TV Awards

  • Лучший драматический сериал - "Главарь"

 

  • Лучший комедийный сериал - "Такие храбрые девушки"

 

  • Лучший мини-сериал - "Шестая заповедь"

 

  • Лучший актер в сериале - Тимоти Сполл ("Шестая заповедь")
  • Лучшая актриса в сериале - Сара Ланкашир ("Счастливая долина")
  • Лучший актер второго плана - Мэттью МакФедьен ("Наследники")
  • Лучшая актриса второго плана - Жасмин Джобсон ("Главарь")
  • Лучшая женская комедийная роль - Гбемисола Икумело ("Тайная операция")
  • Лучшая мужская комедийная роль - Маваан Ризван ("Самый яркий")
  • Лучший международный сериал - "Тысяча жизней Бернара Тапи"

 

  • Лучшее реалити-шоу - "Игра в кальмара: Вызов"
  • Лучшее освещение событий вживую - Евровидение 2023

Недавно мы рассказывали, что Юлия Санина ошеломила красную дорожку BAFTA TV полупрозрачным нарядом.

Также мы писали, где пройдет Евровидение 2025.

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