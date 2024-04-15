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Василий Вирастюк в четвертый раз стал отцом: кто родился у спортсмена

Василий Вирастюк (фото: скриншот с видео)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский спортсмен, заслуженный мастер спорта Украины Василий Вирастюк в четвертый раз стал отцом.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью знаменитости для YouTube-канала "Слава+".

Василий Вирастюк снова стал отцом

По словам спортсмена, девять месяцев тому назад у него родился четвертый сын. Назвали его Владимир.

Также он рассказал о новых отношениях, которые начались тогда, когда его экс-жена Инна уехала за границу.

Любимую Василия зовут Ирина. Познакомились они случайно в 2019 году, когда депутат был в ресторане с бывшей.

"Это происходило в Ивано-Франковске и подошла группа женщин сфотографироваться. Это было наше первое знакомство", - рассказал Вирастюк.

В следующий раз они увиделись в 2021 году. Сейчас, признается спортсмен, он очень счастлив и влюблен.

 

Что известно о личной жизни Вирастюка

Первый брак спортсмена был заключен в 2003 году со Светланой Забиякой - чемпионкой Украины по фитнесу. Но экс-супруга спортсмена трагически погибла.

Уже в 2007 году он женился во второй раз на Инне, которая работала в немецкой фармацевтической компании. В браке у них родилось двое детей - Олег и Александр.

В 2023-м мужчина объявил о разводе с Инной.

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