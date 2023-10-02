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Василий Вирастюк после 15 лет брака со скандалом разводится с женой

Фото: Василий Вирастюк разводится с женой (facebook com vasyl virastyuk)
Автор: Людмила Жукова

Украинский спортсмен, заслуженный мастер спорта Украины Василий Вирастюк решил развестись с женой после 15 лет совместной жизни.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию спортсмена в Facebook.

Почему Вирастюк разводится с женой

По словам Василия, решение разойтись он принял еще в начале октября 2022 года.

Нардеп и спортсмен рассказал, что договориться мирно разойтись паре не удалось. Вирастюк сообщил, что бывшая жена от него требует алиментов на двоих общих детей, но он такую сумму потянуть не может:

"Я все время помогал и сейчас помогаю своим детям (финансово, и это адекватная сумма), но "аппетит" жены в разы преувеличивает мои возможности", -рассказал нардеп.

Василий и Инна прожили в браке 15 лет (фото: facebook.com.vasyl virastyuk)

Отметим, что в Василия с женой Инной в браке родилось двое детей - Олег и Александр.

"Я готов нести ответственность за детей, и хотел бы чтобы они проживали со мной", - написал он.

Вирастюк отметил, что собирается делить все нажитое с супругой имущество через суд.

"Распределение общего имущества: каким образом оно будет разделено, решит суд. Изучив мою (нашу) декларацию 2020 года (по недвижимости), у меня (у нас) была возможность (еще до моего депутатства) обеспечить всех детей в перспективе отдельными квартирами!"  - резюмировал стронгмен.

Вирастюк с женой Инной и детьми (фото: instagram.com/vasylvirastyuk)

Что известно о личной жизни Вирастюка

Первый брак спортсмена был заключен в 2003 году со Светланой Забиякой - чемпионкой Украины по фитнесу. Но экс-супруга спортсмена трагически погибла.

Уже в 2007 году Вирастюк женился второй раз на Инне, которая работала в немецкой фармацевтической компании.

Ранее мы писали, что Сергей Танчинец разводится с женой после 15 лет брака.

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Василий Вирастюк