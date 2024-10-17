Вашему ребенку тяжело заводить друзей? Есть два правильных способа, которые помогут

Заводить друзей детям в современном мире становится все труднее и на это очень много причин. Однако родители могут помочь ребенку это сделать и нужно совершить всего два действия.

Как родители могут помочь ребенку завести друзей, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на CNBC .

Данные, собранные Мичиганским университетом, показывают, что у 19% детей нет друзей или недостаточно. А 52% родителей сообщили, что ребенка удерживает от установления связей застенчивость или неловкость в обществе.

Видеть, как ребенок пытается барахтаться в обществе - тяжело. Поэтому родители пытаются помочь ребенку найти друзей. Однако по словам экспертов, родителям следует соблюдать осторожность с тем, насколько они вовлечены в этот процесс. Потому что совершить ошибку очень легко.

Есть определенные способы, которые могут использовать родители и не навредить ребенку в процессе налаживания дружбы со сверстниками.

Поместите ребенка рядом с другими детьми

Возьмите ребенка погулять и поиграть в оживленный парк или подружитесь с родителями детей такого же возраста, как ваша и запланируйте совместную прогулку. Чем больше у вашего ребенка будет доступ к детям его возраста, тем комфортнее ему будет с ними общаться.

Убедитесь в том, что обстановка соответствует характеру вашего ребенка. Если он застенчив и склонен к уединению, то переполненный спортзал - не самое лучшее место для поиска новых друзей. Для таких детей подойдет небольшая группа в каком-нибудь кружке по интересам.

Как только вы поставите ребенка вблизи других детей, вам нужно отпустить.

"Родители должны сделать шаг и позволить детям решить, насколько они хотят играть друг с другом. Родители не должны вмешиваться, чтобы убедиться, что все идет хорошо", - советует научный сотрудник кафедры педиатрии Мичиганского университета доктор Сара Кларк.

Покажите, как это - быть хорошим другом

Дети имитируют поведение взрослых. Если они увидят, что вы, например, говорите "извини" после того, как столкнулись с кем-то, они повторят эту реакцию.

То же касается принципа "отдавать и брать", который часто требуется от дружбы. Если ваш ребенок станет свидетелем того, как вы помогаете соседу завести его машину или увидит, что вы согласились присмотреться за собакой друга, он начнет понимать, как быть другом.

"Друзья думают о чувствах друг друга и делают мелочи, чтобы взбодрить людей. Показывать своим детям, как вы помогаете кому-то в продуктовом магазине, чья сумка разорвалась… это маленькие вещи, которые могут сделать родители. А потом вы подчеркните: "Это часть хорошего друга ", - объясняет Кларк.

Говорите, когда кто-то для вас стал хорошим другом или сделал что-то такое, что вы это почувствовали - это поможет ребенку понять, что нужно для поддержания таких отношений.

Сложная часть состоит в том, чтобы не вмешиваться, когда ребенок что-то не совсем правильно понимает.

"Иногда случается так, что родители настолько вовлечены, что не создают места для своих детей, чтобы научиться заводить друзей и быть друзьями, а также развивать свои социальные навыки", - добавляет исследовательница.

Наблюдать, как ваш ребенок пытается поиграть или поговорить с кем-то, тяжело, но этот опыт может стимулировать рост.

"Родители из добрых намерений стесняются, если ребенок ведет себя нагло. Но это часть обучения. Если вы вмешаетесь и начнете исправлять, ребенку будет трудно увидеть последовательность происходящих событий. И иногда это включает некоторые печальные последствия, например, когда друг сердится или не хочет больше играть. Но мы должны позволить детям этому научиться", - подчеркивает Кларк.