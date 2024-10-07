Ребенок бьет родителей: как реагировать можно, а как - категорически нельзя

Маленькие дети проходят период, который очень сложен для родителей - они замахиваются и бьют папу, маму, братьев и сестер, домашних животных. Преимущественно с первого раза запрет на такое действие не оказывает эффекта. Тем более что не все родители знают, как правильно реагировать и что делать нельзя.

Как реагировать на то, что ребенок бьет родителей и как реагировать нельзя, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Nasha mama.

Почему ребенок бьет родителей

Первые признаки агрессии у ребенка начинают появляться в возрасте от одного года до трех лет. Психологи утверждают, что это нормально, ведь именно в этом возрасте дети начинают проверять свои и чужие границы. Они так узнают, что им делать можно, а что нет.

Основной причиной детской агрессии в таком возрасте является реакция малыша на запреты. Ребенок обижается, что не получает желаемого и может в этот момент ударить папу или маму. Но малыш еще не знает, как проживать злость и негативные эмоции, поэтому его чувства выплескиваются таким образом.

Основная задача родителей в такой период - научить ребенка правильно проживать негативные эмоции. Придется относиться с пониманием и вниманием ребенка и правильно реагировать на такое поведение. Действуйте последовательно и совместно и этот трудный период быстро останется в воспоминаниях.

Что делать нельзя

Бить в ответ. Так вы покажете ребенку, что физическое насилие является нормальным способом освобождения агрессии или неудовлетворения. А еще дадите понять, что всегда побеждает самый сильный или старший.

Кричать. Не приучайте малыша к тому, что крик - это нормально. С детства приучайте, что обсуждать проблемы нужно спокойно и сдержанно.

Притворяться, что плачете. Ребенок, как правило, видит, когда родители имитируют плач и притворяются. Они начинают это воспринимать как игру и обычное развлечение. Малышам будет весело и они могут продолжить вас бить.

Стыдить. Для ребенка до 3,5 лет это совершенно непонятное чувство. Маленький ребенок не будет воспринимать эти слова всерьез, потому что не поймет, о чем идет речь.

Игнорировать. И этот способ не является действенным. Если не объяснять ребенку, что так делать нельзя, он может подумать, что его поведение норма.

А как тогда реагировать?

Если ребенок вас ударил или укусил, то необходимо спокойно, но очень серьезно сказать, что вам больно, неприятно и вы не хотите, чтобы вас били.

Если ребенок снова замахивается, нужно мягко, но решительно остановить его руку и еще раз повторить: "Мне больно. Я не хочу, чтобы меня били".

После третьей попытки ребенка вас ударить необходимо отстраниться и сказать, что так общаться вы не хотите. Если ребенок в этот момент сидит у вас на руках - поставьте его на пол.

Важно! Если ребенок начинает плакать после этого, необходимо снова взять его на руки, потому что ваша цель - не наказать малыша, а объяснить, что так вести себя нельзя.

Если ребенок ударил вас во время игры, необходимо выйти из игры и объяснить причину. Скажите, что вы не будете играть, потому что вам неприятно и больно, когда вас бьют. Обязательно проговорите, что так поступать нельзя.

Иногда дети кусаются или дерутся, чтобы привлечь внимание родителей. В таких случаях важно показать и объяснить, что внимание можно привлечь другим способом. Например, пощекотать маму или обнять.