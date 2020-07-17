У вашого авто виявився "клон": що робити автомобілістам

Після запуску камер автофіксацій порушень в Україні, виявилася нова проблема. Водії стали стикатися з ситуаціями, коли є копія автомобіля з такими ж номерами або навіть з підробленими документами. З кожним днем таких ситуацій стає все більше.

Зазвичай водії з'ясовують про те, що в автомобіля є "клон" дуже просто – їм приходять постанови про штраф, запрошення в суд або при продажу раптом з'ясовується, що машина знаходиться під арештом. Що робити в таких ситуаціях власникам авто, розповіли на Auto.bigmir.net.

Як в поліції ловлять "клонів"

Реальний власник автомобіля звертається до працівників правоохоронних органів, а далі поліція починає шукати ще одну таку ж машину. Часто буває так, що зовні "клони" мають ту ж марку, колір і навіть такі ж, але підроблені номери.

Звідки беруться "клони"

Найчастіше така машина – це нерозмитнена "евробляха" або робота шахраїв. Аферисти підбирають по базі зареєстрованих автомобілів відповідну марку за кольором і роком, а потім підробляють номери та документи.

Як не стати жертвою

Гарантії немає абсолютно ніякої і якщо ваша марка машини, її колір досить поширені, то ви абсолютно не застраховані від появи "клону".

Як діяти, якщо вам виписали штраф, а ви не порушували.

Водієві потрібно звернутися до суду і надати всі документи на свій автомобіль, окремо надавши VIN машини. У "клона" не може бути чистих документів і однакового VIN номера.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що таке автомобілі-"клони" і що загрожує водіям, які придбали таку машину.

А також розповідали про те, що у МВС готуються запустити нові камери автоматичної фіксації порушень.