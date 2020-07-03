Крадені авто чи без розмитнення: камери автофіксації в Україні дозволили знаходити автоклонів

Автофіксація порушень ПДР в Україні (колаж РБК-Україна)

Штрафи можуть отримувати водії за порушення ПДР, вчинені двійниками їх авто

Автоматична фіксація порушень ПДР в Україні дозволила виявити на дорогах не тільки "шумахерів", які перевищують допустиму швидкість, але і двійників авто.

Автоклонів вдається знаходити завдяки "листам щастя", які стали приходити водіям за нібито порушення, зняті відеокамерами - але штрафи направляють власникам не того транспорту. Про це передає УНІАН.

Як розповів киянин Максим Захарченко, в середині червня з нього почали вимагати сплатити штраф за перевищення швидкості. Стверджувалося, що автомобіль з його номерним знаком в ніч на 2 червня на трасі "Київ-Одеса" біля Глевахи перевищив швидкість. Але насправді в той час чоловік спав, а його машина стояла на стоянці. Через два тижні прийшов новий "лист щастя" за аналогічне порушення на тому ж відрізку дороги. На щастя, знайшлися свідки, які підтвердили непричетність Захарченка до порушення.

Чоловік після власного розслідування з'ясував, що в Україні існує ще один автомобіль тієї ж марки та з таким же номерним знаком. Відрізнялися лише VIN-код машини та страховка, видана іншою страховою компанією.

"Я написав заяву в поліцію, і вони її зареєстрували. Але від штрафів це не звільняє... Ще в поліції порекомендували змінити мій номерний знак", - розповів Максим.

Двійника машини також мають батьки Тетяни Колчанової, яким про це повідомили співробітники митниці на одному з пунктів пропуску на кордоні. Вони прислухалися до рекомендацій і теж змінили номерні знаки на своїй "Ауді". Тетяна розповіла, що через кілька років випадково біля театру побачили клон свого авто.

"Після вистави ми почекали водія "клону". Ним виявилася дівчина, яка знати не знала, що її машина - двійник. Вона показала нам документи на автомобіль. І це були документи на моїх батьків, всі наші дані. Дівчина розповіла, що купила машину на авторинку. Ми її пожаліли та нікуди не зверталися. Пізніше дізналися, що вона продала свою "Ауді" якомусь таксисту на запчастини", - згадує Тетяна.

Як пояснив голова комісії з етики Асоціації приватних детективів України Руслан Болгов, найчастіше "клон" купує людина, яка про це не знає.

"Люди лінуються заглиблюватися в перевірку при покупці, а велика кількість шахраїв перебивають номери - без експертизи це не помітиш", - говорить він.

У підсумку водій ризикує втратити авто.

"Якщо ви купуєте крадену річ, не знаючи про її минуле, вона не перестає бути краденою. Її повинні повернути власнику. Вина буде на людині, яка купувала, усвідомлював ризики, але не перевірила. Люди хочуть купити дешеву і якісну машину - так не буває", - наголошує Болгов.

За його словами, автоклони - машини, які ввезли без розмитнення, або крадені.

"Шахраї знаходять автомобіль-донор, "змальовують" всі його дані (це можуть зробити різними способами, в тому числі і поки машина ремонтується на СТО). Далі злочинці заявляють, що нібито документи втрачені та відновлюють їх у своєму регіоні. Дуже часто через підставних, підкуплених людей в поліції", - описав схему детектив.

За його словами, щоб не купити клона, важливо розуміти: двійником часто буває автомобіль з вартістю нижче ринкової, чи близькою до неї. Найчастіше цей трюк проробляють з дорогими автомобілями.

Також він радить перевіряти, адже більшість приїжджають купувати машину зі своїм майстром. Тому немає нічого поганого в тому, щоб переконатися не тільки чи не бита машина, а і в тому, чи не зникла вона.

"Після виявлення клону власнику оригінального автомобіля слід зібрати докази, де знаходилася його машина в момент автофіксації порушення двійником. Це можуть бути свідки, фото/відео. І необхідно написати заяву в поліцію. Приміром, про підробку номерних знаків", - рекомендує детектив.

А далі вже справа за поліцією: шукати порушника і збирати доказову базу - проводити експертизу, звіряти номери, з'ясовувати, хто донор, а хто клон.

Раніше ми писали про те, що в Україні камери автофіксації штрафуватимуть не тільки за швидкість і розповідали, що додали.

Нагадаємо також, що нещодавно у поліції пояснили, як при автофіксації порушень ПДР не отримати штраф помилково.

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Автор: Володимир Костирін