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Ваша фамилия происходит от скифов или сарматов, если она есть в этом списке

Какие украинские фамилии происходят от скифов и сарматов (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Часто мы даже не догадываемся, какие следы оставили в нашем имени народы, жившие на этой земле тысячи лет назад. Скифы и сарматы - древние кочевые цивилизации, сыгравшие важную роль в истории территории современной Украины. Их след можно найти не только в археологии, но и... в фамилиях.

Какие украинские фамилии могут иметь скифское или сарматское происхождение, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на объяснение доктора географических наук, академика НАН высшего образования Петра Масляка в YouTube.

Древние кочевые племена оставили после себя не только след в летописях, но и в фамилиях потомков. Некоторые из них до сих пор хранят отголосок силы, воли и независимости воинов, господствовавших в степях.

Некоторые украинские фамилии это не просто набор звуков, а настоящий генетический код истории, ведущий к далеким временам скифских и сарматских воинов. 

Если ваше родовое имя имеет определенные особенности, вполне возможно, что ваши предки были потомками тех самых кочевых племен, которые господствовали в степях тысячи лет назад.

Кто такие скифы и сарматы

Кочевые и полукочевые народы, населявшие территорию современной Украины с VII в. до н.э. Известны как искусные воины, мастера золота и сильные женщины (сарматские амазонки). Их описывали в своих летописях Геродот, Страбон, Плиний.

Какие фамилии имеют скифское или сарматское происхождение

Скифское или сарматское происхождение могут указывать фамилии с характерным окончанием -он. Это своеобразный признак древнего рода, сохранившийся сквозь века. К этой группе относятся такие фамилии, как:

  • Завізіон
  • Демідіон
  • Аріон
  • Фоліон
  • Фаріон

Но есть еще одна не менее интересная группа родовых имен. Они связаны со словом "передраю", которое в древности означало "скиф заморский". Такие фамилии тоже могут быть свидетельством древнего происхождения:

  • Передирій
  • Предрій
  • Пердрій
  • Передерій
  • Передерієнко
  • Передерійчук

 

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