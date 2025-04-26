Ваша фамилия происходит от скифов или сарматов, если она есть в этом списке

Древние кочевые племена оставили после себя не только след в летописях, но и в фамилиях потомков. Некоторые из них до сих пор хранят отголосок силы, воли и независимости воинов, господствовавших в степях.

Некоторые украинские фамилии это не просто набор звуков, а настоящий генетический код истории, ведущий к далеким временам скифских и сарматских воинов.

Если ваше родовое имя имеет определенные особенности, вполне возможно, что ваши предки были потомками тех самых кочевых племен, которые господствовали в степях тысячи лет назад.

Кто такие скифы и сарматы

Кочевые и полукочевые народы, населявшие территорию современной Украины с VII в. до н.э. Известны как искусные воины, мастера золота и сильные женщины (сарматские амазонки). Их описывали в своих летописях Геродот, Страбон, Плиний.

Какие фамилии имеют скифское или сарматское происхождение

Скифское или сарматское происхождение могут указывать фамилии с характерным окончанием -он. Это своеобразный признак древнего рода, сохранившийся сквозь века. К этой группе относятся такие фамилии, как:

Завізіон

Демідіон

Аріон

Фоліон

Фаріон

Но есть еще одна не менее интересная группа родовых имен. Они связаны со словом "передраю", которое в древности означало "скиф заморский". Такие фамилии тоже могут быть свидетельством древнего происхождения: