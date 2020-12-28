Варварське знищення природи: у Криму окупанти закатали в асфальт знаменитий мис

У Криму окупаційна влада нещадно знищують природу. Так, для проведення форуму "Таврида", росіяни знищили унікальний пляж на мисі Меганом в Судаку. Його повністю закатали асфальтом і бетоном.

Як повідомляє блогер "Кримський бандерівець" в Twitter, різниця на фото до і після вражає.

"На першому фото - мис Меганом до окупації Криму Росією. На інших фото - варварське знищення унікальної природи - все закочується в бетон і відгороджується парканом заради путінського форуму "Таврида" для "одебілювання" молоді в режимі нон-стоп", - сказано в повідомленні.

В Криму відомий мис Меганом закатали в асфальт (фото: twitter.com/CrimeaUA1)

Нагадаємо, що Меганом — це гірський масив, півострів і однойменний мис в південно-східному Криму між Феодосією і Судаком. Його найвища точка становить 358 метрів.

Як ми писали раніше, Альмінське водосховище, яке розташоване в Бахчисарайському районі окупованого Криму, продовжує гинути. Запаси води залишилися на рівні 21%.

Раніше в Криму пересохло стратегічно важливе Аянське водосховище, яке було джерелом води для Сімферополя.