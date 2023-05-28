Не стоит отказываться: врач назвала причину, почему масло должно быть в рационе

Почему сливочное масло полезно

По словам специалиста, сливочное масло полезно для здоровья человека и совсем исключать его из своего рациона не рекомендуется.

"Сливочное масло содержит целый букет витаминов - А, В, С, D, Е и К. Они благотворно влияют на состояние кожи, волос и ногтей, замедляют процессы старения, повышают иммунитет и настроение", - подчеркнула специалист.

Кроме того, по словам медика, в сливочном масле содержится большое количество триптофана - аминокислоты, которая способствует выработке серотонина.

Благодаря этим качествам, умеренное употребление этого продукта уменьшает тягу к сладкому. А небольшой кусочек масла вполне может предотвратить переедание.

Сколько нужно есть масла в сутки

Эксперт назвала и рекомендуемую суточную дозу сливочного масла для взрослого человека - она составляет 30 г.

Для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также для детей до 10 лет рекомендуемая норма значительно ниже - не более 10 г в сутки.