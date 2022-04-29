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Не варіння і не смаження. Ось як насправді треба готувати пельмені

Фото: Як правильно готувати пельмені (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Найсмачніші пельмені можна приготувати способом альтернативним звичному нам варінню чи менш звичному, але знайомому смаженню.

Про це пише Ukr.media.

Обидва найпопулярніших способів готування мають ряд недоліків. Так, при варінні у воді пельмені часто розварюються, або ж тісто не встигає проваритися. Буває, що страва перетворюється в зовсім неапетитну масу.

Якщо ви обсмажуєте пельмені, шансів, що вони розпадуться і розпливуться, менше. Проте при такому способі ви отримаєте надлишок жиру, що не найкорисніше для здоров'я.

Експерти пропонують третій спосіб: приготувати пельмені на пару

Це можна зробити в пароварці, або в мультиварці, яка зазвичай оснащена спеціальною накладкою на чашу.

Можна зготувати в пароварці, яку ставлять на каструлю з водою.

Якщо й цього нема, зготуйте пельмені на натягнутій на каструлю марлі (як для вареників на пару).

У воду для варіння можна додати улюблені спеції, лавровий лист

При приготуванні на пару пельмені точно не розваляться і не пригорять, а також збережуть свої поживні властивості.

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