Не варіння і не смаження. Ось як насправді треба готувати пельмені

Обидва найпопулярніших способів готування мають ряд недоліків. Так, при варінні у воді пельмені часто розварюються, або ж тісто не встигає проваритися. Буває, що страва перетворюється в зовсім неапетитну масу.

Якщо ви обсмажуєте пельмені, шансів, що вони розпадуться і розпливуться, менше. Проте при такому способі ви отримаєте надлишок жиру, що не найкорисніше для здоров'я.

Експерти пропонують третій спосіб: приготувати пельмені на пару

Це можна зробити в пароварці, або в мультиварці, яка зазвичай оснащена спеціальною накладкою на чашу.

Можна зготувати в пароварці, яку ставлять на каструлю з водою.

Якщо й цього нема, зготуйте пельмені на натягнутій на каструлю марлі (як для вареників на пару).

У воду для варіння можна додати улюблені спеції, лавровий лист

При приготуванні на пару пельмені точно не розваляться і не пригорять, а також збережуть свої поживні властивості.