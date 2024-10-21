Свекольный квас: старинный рецепт украинского напитка с закуской

Свекольный квас - важный напиток украинской кухни, который использовался для приготовления борщей и обрядовой пищи. Квашеную свеклу можно использовать для замены свежей, чтобы приготовить салаты, супы и другие блюда.

О том, как заквасить свеклу, чтобы получить квас и закуску, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти".

Что нужно для квашеной свеклы

Для того чтобы сделать квашеную свеклу со свекольным квасом, нужно эти продукты:

вода - 2 л

свекла (среднего размера) - 4 шт.

Как заквасить свеклу

Свекольный квас, получаемый из квашеной свеклы - довольно старый рецепт. Обычно для такого напитка и закуски используются красные корнеплоды. Но также можно квасить полосатую или белую свеклу.

Главное - выбирать не слишком твердую свеклу, такие волокна ухудшают вкусовые свойства. Кроме этого, следует обращать внимание на размер и не использовать для заквашения слишком большие или слишком малые овощи.

Сначала корнеплоды нужно тщательно вымыть от налипшей земли. После этого осторожно срежьте кожуру, отрезав корень свеклы.

Очищенные корнеплоды нужно еще раз промыть под проточной водой, разрезать пополам, а затем нарезать на ломтики толщиной 1,5 см. Несмотря на то, что когда-то квасили даже целую свеклу, такая подготовка делает процесс квашения более эффективным.

Свеклу для квашения следует нарезать на ломтики (скриншот / НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти)

Нарезанную свеклу нужно положить в стерильные банки так, чтобы осталось место для брожения, заполнив посуду на 3/4. Плотно закладывать корнеплоды тоже не нужно.

Нарезанную свеклу нужно залить чистой холодной питьевой или бутилированной водой так, чтобы жидкость полностью покрыла корнеплоды. Учитывайте, что во время брожения свекла будет впитывать жидкость. Поэтому если воды будет недостаточно, корнеплоды будут сохнуть.

Для квашения свеклу заливают холодной питьевой водой (скриншот / НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти)

После этого банку нужно накрыть марлей, чтобы внутрь не попадала пыль. Накрывать крышкой посуду не нужно - для квашения нужен воздух.

Свеклу следует поставить в темное теплое место для брожения, например в теплую комнату или вблизи батареи, где температура достигает 15-20 градусов. Через несколько дней будут четко видны признаки брожения - образование большого количества пузырьков.

Признак брожения свеклы - образование пузырей (скриншот / НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти)

Когда на поверхности жидкости образуется похожая на плесень пленка - квас почти готов. Пленку нужно снять и подождать до окончания процесса брожения.