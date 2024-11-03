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Вареная домашняя колбаса: несложный рецепт из натуральных ингредиентов от Лилии Цвит

Как готовить вареную колбасу (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Вареные колбасы получили такое название из-за метода приготовления, благодаря которому изделия приобретали нежный и легкий вкус, в отличие от копченых. Хотя массовое производство имеет свои особенности, приготовить вареную колбасу дома действительно не сложно.

О том, как готовить домашнюю вареную колбасу, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал Лилии Цвит.

Что нужно для домашней вареной колбасы

Для того чтобы приготовить вкусную домашнюю вареную колбасу, нужны следующие продукты:

  • бульон (из бедер) - 150-200 мл
  • свекольный сок - 30-50 мл
  • желатин - 25 г
  • бедра куриные - 1 кг
  • морковь - 1 шт.
  • лук - 1 шт.
  • лавровый лист - 2 шт.
  • соль - 1 ч. л.
  • перец-горошек - 0,5 ч.л.

Как готовить вареную колбасу дома

Чтобы приготовить вареную колбасу дома, куриные бедра нужно промыть и переложить в кастрюлю. Почистьте лук и морковь, нарежьте их большими кусками.

Чтобы колбаса была вкуснее, советуют добавить лавровый лист и перец горошком. Подсолите ингредиенты и залейте водой так, чтобы мясо было покрыто жидкостью.

Поставьте кастрюлю на слабый огонь и варите бедра около двух часов. Готовое мясо должно полностью отставать от костей.

Образовавшийся бульон из мяса необходимо перелить в другую посуду через сито, а мясо снять с костей. Морковь и лук только придают вкус бульону, но в дальнейшем в приготовлении не используются.

К мясу добавьте 150 мл бульона и сок из свеклы. Именно он придает вареной колбасе розовый цвет.

Перемешайте ингредиенты и перемелите их до однородности блендером или пропустите несколько раз через мясорубку. Масса должна легко перемешиваться и не быть слишком густой.

Как готовить вареную колбасу (скриншот / Лилия Цвит)

В отдельной посуде растворите желатин в 100 мл бульона комнатной температуры. Перемешав ингредиенты, оставьте смесь на несколько минут, чтобы желатин впитал жидкость.

После этого густой желатин нужно немного разогреть в микроволновке или на паровой бане, не доводя до кипения. Влейте желатин в мясную массу, размешайте и разлейте смесь по подготовленным пластиковым бутылкам.

Как делать домашнюю вареную колбасу (скриншот / Лилия Цвит)

Бутылки нужно покачать, чтобы избавиться от пузырьков воздуха. Поставьте колбасную массу в холодильник на 3-4 часа, затем разрежьте пластиковую форму ножницами.

 

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