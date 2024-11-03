Вареная домашняя колбаса: несложный рецепт из натуральных ингредиентов от Лилии Цвит

Что нужно для домашней вареной колбасы

Для того чтобы приготовить вкусную домашнюю вареную колбасу, нужны следующие продукты:

бульон (из бедер) - 150-200 мл

свекольный сок - 30-50 мл

желатин - 25 г

бедра куриные - 1 кг

морковь - 1 шт.

лук - 1 шт.

лавровый лист - 2 шт.

соль - 1 ч. л.

перец-горошек - 0,5 ч.л.

Как готовить вареную колбасу дома

Чтобы приготовить вареную колбасу дома, куриные бедра нужно промыть и переложить в кастрюлю. Почистьте лук и морковь, нарежьте их большими кусками.

Чтобы колбаса была вкуснее, советуют добавить лавровый лист и перец горошком. Подсолите ингредиенты и залейте водой так, чтобы мясо было покрыто жидкостью.

Поставьте кастрюлю на слабый огонь и варите бедра около двух часов. Готовое мясо должно полностью отставать от костей.

Образовавшийся бульон из мяса необходимо перелить в другую посуду через сито, а мясо снять с костей. Морковь и лук только придают вкус бульону, но в дальнейшем в приготовлении не используются.

К мясу добавьте 150 мл бульона и сок из свеклы. Именно он придает вареной колбасе розовый цвет.

Перемешайте ингредиенты и перемелите их до однородности блендером или пропустите несколько раз через мясорубку. Масса должна легко перемешиваться и не быть слишком густой.

Как готовить вареную колбасу (скриншот / Лилия Цвит)

В отдельной посуде растворите желатин в 100 мл бульона комнатной температуры. Перемешав ингредиенты, оставьте смесь на несколько минут, чтобы желатин впитал жидкость.

После этого густой желатин нужно немного разогреть в микроволновке или на паровой бане, не доводя до кипения. Влейте желатин в мясную массу, размешайте и разлейте смесь по подготовленным пластиковым бутылкам.

Как делать домашнюю вареную колбасу (скриншот / Лилия Цвит)

Бутылки нужно покачать, чтобы избавиться от пузырьков воздуха. Поставьте колбасную массу в холодильник на 3-4 часа, затем разрежьте пластиковую форму ножницами.