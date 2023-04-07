Валерию Меладзе отменяют концерты в России и проверяют на "поддержку ВСУ"

Проверка Меладзе прокуратурой

Так, отдых в Куршевеле обернулся для певца очередным скандалом. Там он удрал от украинского журналиста Михаила Ткача после вопроса, как ему отдыхается на курорте, пока Украину бомбят. Интересно, что сами россияне недоумевают, почему же Меладзе не выскажется, и не сообщит на камеру, все что он думает.

Интересно, что на курорте Меладзе был не в простой компании, а в окружении российской элиты. С исполнителем была Светлана Иванова – жена замминистра обороны страны-агрессора РФ Тимура Иванова.

Жена заместителя Шойгу - Светлана Иванова засветилась в Куршевеле с Меладзе (Скриншот из видео)

После этого эпизода прокуратура Москвы решила проверить певца Валерия Меладзе на предмет финансирования Вооруженных сил Украины. Об этом рассказали в одном из российских СМИ.

"В настоящее время прокуратуре Москвы поручено проведение проверки в отношении Меладзе В. Ш. на предмет оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины", - сказано в сообщении ведомства.

Концерты певца массово отменяют в России

Ранее 57-летний Валерий Меладзе на одном из своих концертов в ОАЭ ответил на приветствие от поклонника "Слава Украине", сказав "Героям слава", но очень тихо. Такое в России не простили и начали массово отменять концерты исполнителя.

На днях стало известно об отмене концерта Валерия в Краснодаре, сообщают росСМИ.

В Краснодаре Меладзе собирался выступить 9 июня. У Валерия был также запланирован концерт в Сочи на 3 ноября. Но продажа билетов остановлена. В гастрольном расписании эти города у него больше не значатся.