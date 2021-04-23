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Потрібно робити кожні 10 років: українцям розповіли про безкоштовні обов'язкові щеплення

Новость на русском → П'ятниця 23 квітня 2021 16:41
Потрібно робити кожні 10 років: українцям розповіли про безкоштовні обов'язкові щеплення Фото: від яких хвороб можна зробити безкоштовне щеплення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Українцям розповіли, на щеплення від яких хвороб вони можуть розраховувати абсолютно безкоштовно.

Про це повідомляє Національна служба здоров'я у своєму офіційному Telegram-каналі.

Які безкоштовні щеплення можна зробити дитині

Відповідно до календаря обов'язкової вакцинації дитині можна зробити щеплення від 10 хвороб. Серед них: туберкульоз, поліомієліт, дифтерія, правець, коклюш, кір, паротит, краснуха, вірусний гепатит В, гемофільна інфекція.

Які щеплення безкоштовні для дорослого

Доросла людина може абсолютно безкоштовно отримати щеплення від дифтерії і правця. Вони робляться кожні 10 років.

Також зараз безкоштовною є щеплення від коронавірусу.

Щеплення від сказу - теж безкоштовне.

Вакцина проти сказу також закуповується державою, але вона робиться при потребі. Наприклад, ті, хто отримав травму від тварини з підозрою на сказ або підтвердженим сказом необхідно звернутися в найближчий травмпункт. Лікар визначить, чи потрібно робити щеплення.

Відзначається, що пацієнт може зробити безкоштовно щеплення в комунальних закладах охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу, а також в приватних медичних установах і у приватних лікарів, які підписали договір з НСЗУ. Головна умова - декларація з лікарем.

Як ми писали раніше, Ляшко назвав українцям ще один спосіб швидко вакцинуватися.

Читайте також, що інфекціоніст розповіла, як українці полюють за залишковими дозами вакцини.

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