Потрібно робити кожні 10 років: українцям розповіли про безкоштовні обов'язкові щеплення
Українцям розповіли, на щеплення від яких хвороб вони можуть розраховувати абсолютно безкоштовно.
Про це повідомляє Національна служба здоров'я у своєму офіційному Telegram-каналі.
Які безкоштовні щеплення можна зробити дитині
Відповідно до календаря обов'язкової вакцинації дитині можна зробити щеплення від 10 хвороб. Серед них: туберкульоз, поліомієліт, дифтерія, правець, коклюш, кір, паротит, краснуха, вірусний гепатит В, гемофільна інфекція.
Які щеплення безкоштовні для дорослого
Доросла людина може абсолютно безкоштовно отримати щеплення від дифтерії і правця. Вони робляться кожні 10 років.
Також зараз безкоштовною є щеплення від коронавірусу.
Щеплення від сказу - теж безкоштовне.
Вакцина проти сказу також закуповується державою, але вона робиться при потребі. Наприклад, ті, хто отримав травму від тварини з підозрою на сказ або підтвердженим сказом необхідно звернутися в найближчий травмпункт. Лікар визначить, чи потрібно робити щеплення.
Відзначається, що пацієнт може зробити безкоштовно щеплення в комунальних закладах охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу, а також в приватних медичних установах і у приватних лікарів, які підписали договір з НСЗУ. Головна умова - декларація з лікарем.
Як ми писали раніше, Ляшко назвав українцям ще один спосіб швидко вакцинуватися.
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