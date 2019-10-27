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Не була вакцинована: на Волині дитина захворіла небезпечною хворобою

STYLERЖиття    27.10.2019 - 13:02
Не була вакцинована: на Волині дитина захворіла небезпечною хворобою
Дитина не була вакцинована від поліомієліту (фото: РБК-Україна)

На Волині невакцинована дитина захворіла на поліомієліт

У Волинській області дворічна дитина захворіла дуже небезпечною недугою - поліомієлітом. Це перший випадок захворювання за два роки в Україні. Відзначається, що щеплення у малюка від цієї хвороби не було. Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

Дворічний Міша зараз не може ходити і сидіти, у нього не функціонують пальці на руках. Його паралізувало цього літа.

"Тільки ніжку початок в понеділок вранці, а вже у вівторок – вже дві ніжки, він не міг ходити, а в середу він навіть не міг сидіти і нас перевели в реанімацію", - розповіла мама Аліна Ліхван.

Якщо говорити про випадок Міші, то мова йде про вакциноассоційований паралітичний поліомієліт – це гостре вірусне захворювання, що розвивається у нещеплених від поліомієліту дітей, які були в контакті з щепленими.

"У цьому селі проводили щеплення оральною вакциною проти поліомієліту, живою. Виділяється вакцинний вірус після щеплення, це норма, при контакті він може передаватися", - пояснила Новачевская.

Мишко не був щеплений від поліомієліту і, найімовірніше, заразився від когось з дітей, яких вакцинували в селі. Його мати зовсім не проти щеплень, інші її діти - вакциновані.

Зазначимо, що ліків від цього захворювання немає, показана тільки реабілітація.

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