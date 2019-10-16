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На Волині знайшли тіло чиновника, якого шукали всією Україною

STYLERЖиття    16.10.2019 - 18:41
На Волині знайшли тіло чиновника, якого шукали всією Україною
Олексій Веремійчик мертвий (Facebook)

Тіло зниклого на риболовлі чиновника знайшли в озері

У Волинській області знайшли тіло зниклого директора департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради Олексія Веремийчика. Труп чиновника виявили в озері Люб'язь. Про це повідомляє ТСН.

Чоловік зник ще в суботу, 12 жовтня і з тих пір його шукали всією Україною. Відомо, що Олексій поїхав на рибалку в компанії з трьома друзями, а човен раптово перекинувся.

Троє друзів залишилися біля човна, а Веремійчик вирішив поплисти, щоб покликати на допомогу людей. Після цього він зник. Зниклого чиновника шукали п'ять днів рятувальники-водолази, кінологи і сотні волонтерів. Люди шукали його навіть на вертольоті, прочісуючи територію.

Олексій Веремійчик керував в Луцькій міськраді департаментом сім'ї, молоді та спорту. У нього залишилася дружина і маленька дочка.

На Волині знайшли тіло чиновника, якого шукали всією УкраїноюОлексій Веремійчик мертвий (Facebook)

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