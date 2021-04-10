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Коли українцям почнуть робити щеплення вакциною Sinovac. У МОЗ назвали дату

Новость на русском → Україна, Субота 10 квітня 2021 20:11
Коли українцям почнуть робити щеплення вакциною Sinovac. У МОЗ назвали дату Фото: наступного тижня українцям почнуть робити щеплення вакциною Sinovac (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк, Уляна Безпалько

Вакцину CoronaVac, яку Україна закупила у китайській фармкомпанії Sinovac, у понеділок, 12 квітня, можуть відправити в регіони. В такому випадку робити щеплення цією вакциною почнуть з вівторка, 13 квітня.

Про це журналістам розповів головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Він зазначив, що CoronaVac розфасована в однодозні шприци. Це зручніше, щоб приїхати для вакцинації до маломобільних людей або невеликих груп людей, пояснив Ляшко. До того ж інтервал між двома дозами у нього менше, ніж у препарату AstraZeneса - 14-28 днів.

"Цією вакциною будуть прищеплювати маломобільні групи населення, людей з інвалідністю, і тих, хто за ними доглядають. Ще ми будемо вакцинувати CoronaVac працівників, які будуть проводити ЗНО в 2021 році, а також олімпійців і паралімпійців, які представлятимуть Україну на іграх у 2021 році. Також CoronaVac провакцинують представників критичної інфраструктури, це, в першу чергу, співробітники патрульної поліці ", - сказав головний санітарний лікар.

Ляшко уточнив, що за рекомендацією Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики другу дозу вакцини CoronaVac будуть колоти українцям через 28 днів після першої.

Так, 10 квітня мав завершитися лабораторний контроль китайської вакцини CoronaVac розробки Sinovac. У МОЗ обіцяли, що з цього дня в Україні почнуть робити щеплення даним препаратом.

Як писало РБК-Україна, Міністерство охорони здоров'я повинно робити 6 млн щеплень на місяць, щоб охопити вакцинацією 70% українців до 2022 року.

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