Коли українцям почнуть робити щеплення вакциною Sinovac. У МОЗ назвали дату

Вакцину CoronaVac , яку Україна закупила у китайській фармкомпанії Sinovac, у понеділок, 12 квітня, можуть відправити в регіони. В такому випадку робити щеплення цією вакциною почнуть з вівторка, 13 квітня.

Він зазначив, що CoronaVac розфасована в однодозні шприци. Це зручніше, щоб приїхати для вакцинації до маломобільних людей або невеликих груп людей, пояснив Ляшко. До того ж інтервал між двома дозами у нього менше, ніж у препарату AstraZeneса - 14-28 днів.

"Цією вакциною будуть прищеплювати маломобільні групи населення, людей з інвалідністю, і тих, хто за ними доглядають. Ще ми будемо вакцинувати CoronaVac працівників, які будуть проводити ЗНО в 2021 році, а також олімпійців і паралімпійців, які представлятимуть Україну на іграх у 2021 році. Також CoronaVac провакцинують представників критичної інфраструктури, це, в першу чергу, співробітники патрульної поліці ", - сказав головний санітарний лікар.

Ляшко уточнив, що за рекомендацією Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики другу дозу вакцини CoronaVac будуть колоти українцям через 28 днів після першої.