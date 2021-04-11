Південноафриканський штам COVID-19 виявився стійкий до вакцини Pfizer

Південноафриканський штам коронавірусної інфекції набагато більш стійкий до вакцини Pfizer-BioNTech. Про це свідчать дані дослідження, проведеного фахівцями Тель-Авівського університету і мережею медичних установ Клаліт.

У ході дослідження двома експертними групами були проведені аналізи 150 вакцинованих громадян Ізраїлю з позитивним результатом на коронавірус. Так, частка вірусу, який прийшов з південноафриканської сторони, опинилася у вісім разів вище, ніж його частка серед невакцінованого, але інфікованого населення.

За словами професора Аді Стерн, головного автора дослідження, фахівці очікували тільки один випадок південноафриканської варіації вірусу. Отже, подібний тип вірусу, на відміну від британського та вихідного, здатний протистояти дії вакцини.

Аді Стерн зазначила, що робити остаточні висновки зарано. Для отримання максимально точної інформації необхідно продовжити дослідницьку роботу.

Водночас інше дослідження, проведене Pfizer/BioNTech, свідчить про те, що в Південній Африці вакцина ефективна на 100%.