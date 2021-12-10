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Вакцинація від COVID при алергії на медпрепарати: Комаровський розповів, що робити

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П'ятниця 10 грудня 2021 21:31
Вакцинація від COVID при алергії на медпрепарати: Комаровський розповів, що робити Комаровський пояснив, чому потрібно вакцинуватися при алергії (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Доктор Комаровський вважає, що при алергічних реакціях на медичні препарати та навіть при загрозі набряку Квінке не варто відмовлятися від вакцинації проти коронавірусу.

У програмі "Година Голованова" на телеканалі "Україна" Комаровський пояснив, чому потрібно робити щеплення навіть з такими протипоказаннями.

Він зазначив, що алергія на медичні препарати, на анестезію (при введенні в стані наркозу), боязнь розвитку анафілактичного шоку зупиняє людей від вакцинації.

Однак навіть при таких протипоказання, на думку Комаровського, потрібно піти та зробити щеплення.

"Ну ось уявіть, є у людини алергія на медичні препарати. І ось така людина захворює коронавірусною інфекцією, потрапляє в лікарню, тоді мова йде не про один препарат, а про купу ліків, які він буде отримувати", - пояснив фахівець.

Він додав, що в такій ситуації розумніше буде отримати один препарат, тобто вакцину, щоб уникнути потім десятка медикаментів, які також можуть викликати алергічну реакцію.

Але, за словами Комаровського, людина з алергією на той чи інший препарат, сам повинен запитати у медиків перед вакцинацією – чи все у них є для надання допомоги в разі анафілактичного шоку після введення вакцини.

У лікарів можна зажадати показати, чи є у них в наявності адреналін і дексаметазон для надання допомоги при гострій алергічної реакції, набряку Квінке та інших.

Також варто поцікавитися, чи вміють лікарі швидко і грамотно надати першу допомогу в разі алергічної реакції.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Комаровський назвав три діагнози, яких не існує в доказовій медицині.

А також розповідали про те, що доктор Комаровський назвав єдиний вітамін, який потрібно приймати додатково.

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