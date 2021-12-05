Комаровський назвав єдиний вітамін, який потрібно приймати додатково

Доктор Комаровський каже, що замість вітамінів в таблетках треба різноманітно харчуватися. При цьому виняток потрібно зробити лише для одного препарату.

Педіатр, посилаючись на Всесвітню організацію охорони здоров'я (ВООЗ), каже, що єдиним вітаміном, який потрібно пити додатково - це вітамін D.

"Виняток ВООЗ робить тільки для вітаміну D. Вона вважає, що вітамін D шкідливо отримувати від сонця, тому що сонце погано діє на шкіру... Тому краще все-таки вітамін D приймати у вигляді крапель і таблеток" - уточнив Комаровський.

А щоб організм не потребував інших вітамінів, харчування має бути повноцінним, різноманітним.

"Людина повинна їсти щось молочне, щось м'ясне, якусь рибу, якийсь овоч, якийсь фрукт, якийсь злак. Якщо ви їсте яблуко, картоплю, хліб, курку і кефір, то це абсолютно різноманітне харчування", - стверджує педіатр.

Тобто не потрібно їсти "150 овочів і фруктів в день", а важливо складати раціон з різноманітних харчових груп.

Але є виняток

Додатково приймати вітаміни потрібно тим, хто дотримується дієти, або не вживає якісь продукти.

Комаровський підкреслив, що вітаміни - лікувально-профілактичні препарати і приймати їх потрібно, якщо до цього дійсно є показання.