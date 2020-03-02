Вакцина від коронавіруса: вчені зробили сенсаційну заяву

Вакцина від коронавіруса (фото: колаж РБК-Україна)

Вчені зробили заяву з приводу вакцини і лікування коронавіруса

Вакцини від коронавіруса в даний момент не існує. Вчені ще не розробили противірусний препарат. Хворі коронавірусом потребують допомоги для полегшення симптомів. Завдяки лікуванню, яке спрямоване на підтримку життєво важливих функцій, у більшості пацієнтів хвороба закінчується одужанням.

В даний час учені ведуть пошук вакцин та лікарських засобів специфічної дії. Вони вивчаються в ході клінічних досліджень. При цьому розробка вакцин та лікарських засобів для профілактики і лікування COVID‑19 координуються ВООЗ.

До числа найбільш ефективних заходів захисту власного здоров'я і здоров'я оточуючих відноситься часте миття рук, прикривання носа і рота згином ліктя або серветкою при кашлі, а також підтримання дистанції не менше 1 метра між собою і людьми, котрі кашляють або чихають..

Варто зазначити, що в Італії від коронавіруса COVID-19 померло 52 людини. Станом на 2 березня в Італії налічується 1835 осіб, у яких діагностували коронавірус. За один день заразилося 258 осіб.

Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація попросила фармацевтичні компанії прискорити роботу по розробці вакцини проти коронавіруса.