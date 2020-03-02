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Вакцина от коронавируса: ученые сделали сенсационное заявление

STYLERЖизнь    02.03.2020 - 22:24
Вакцина от коронавируса: ученые сделали сенсационное заявление
Вакцина от коронавируса (фото: коллаж РБК-Украина)

Ученые сделали заявление по поводу вакцины и лечения коронавируса

Вакцины от коронавируса в данный момент не существует. Ученые еще не разработали противовирусный препарат. Заболевшие коронавирусом нуждаются в помощи для облегчения симптомов. Благодаря лечению, которое направлено на поддержку жизненно важных функций, у большинства пациентов болезнь заканчивается выздоровлением.

В настоящее время ученые ведут поиск вакцин и лекарственных препаратов специфического действия. Они изучаются в ходе клинических исследований. При этом разработка вакцин и лекарственных средств для профилактики и лечения COVID‑19 координируются ВОЗ.

К числу наиболее эффективных мер защиты собственного здоровья, и здоровья окружающих относится частое мытье рук, прикрывание носа и рта сгибом локтя или салфеткой при кашле, а также поддержание дистанции не менее 1 метра между собой и кашляющими или чихающими людьми.

Стоит отметить, что в Италии от коронавируса COVID-19 умерло 52 человека. По состоянию на 2 марта в Италии насчитывается 1835 человек, у которых диагностировали коронавирус. За один день заразилось 258 человек.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация попросила фармацевтические компании ускорить работу по разработке вакцины против коронавируса.

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