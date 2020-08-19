Сергій Бабкін заговорив про четверту дитину: поклоняюся Господу Богу

Сергій Бабкін розповів про четвертому дитину (фото: instagram.com/babkin_official)

Сергій Бабкін з дружиною виховують трьох дітей, але не проти, щоб народилася ще одна

Сергій та Сніжана Бабкіни виховують трьох дітей - 13-річного Артура, 9-річну Веселину і Єлисея, який з'явився на світ рік назад. І ось нещодавно музикант зізнався, що мріє про ще одну дитину.

"Я не люблю слово «планувати». Хіба що на дельтаплані в небі. Я поклоняюся природі, часу, Господу Богу і всім силам, які оберігають нас. Ми всіх своїх дітей хотіли і чекали. Дуже сильно бажали, щоб вони у нас з'явилися. І якщо вищі сили будуть прихильні до нас і дадуть все, щоб це сталося ще раз, то воно відбудеться обов'язково", - запевнив Сергій журналістів на знімальному майданчику концерту "З Днем народження, Україно!", який 24 серпня покаже канал "Україна".

У той же час він розуміє, що подружжя лише рік тому стало батьками третій раз.

"Звичайно, я б хотів ще дитину. Говорив про це до народження Єлисея та кажу зараз. У Сніжани інша думка і її можна зрозуміти. Третя дитина, вона тільки рік тому народила, яке ще поповнення. Але я вже кручу в голові ім'я. У глибині душі в мені щось відгукнулося, ніби хтось підійшов ззаду і шепнув", - посміхаючись розповів артист.

Сергій Бабкін з дружиною Сніжаною (фото: instagram.com/babkin_official)

Раніше ми писали, що Сергій Бабкін у рожевій пачці і колготах вразив балетною стійкою на пуантах.

Також нещодавно лідер групи 5'nizza розчулив мережу архівними фото з вінчання.