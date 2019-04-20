Вакарчук перед виборами звернувся до українців із несподіваною заявою

Фото: Святослав Вакарчук (РБК-Україна)

Напередодні другого туру виборів президента 2019 Вакарчук зробив заяву

Святослав Вакарчук закликав українців прийти на голосування у другому турі виборів президента 2019 у вишиванці. Фронтмен легендарної групи "Океан Ельзи" на своїй сторінці в Facebook звернувся до співвітчизників і нагадав, що Україна у нас одна.

Відомий рокер заявив, що завтра - 21 квітня - прийде на виборчу дільницю для голосування у вишиванці.

"Приходьте й ви. Україна у нас одна!" - написав Вакарчук і опублікував фото у вишиванці з одного зі своїх концертів.

Також музикант і авторитетний суспільний діяч додав до свого посту хештег голосуюзаУкраїну.

Святослав Вакарчук закликав прийти на вибори-2019 21 квітня у вишиванці (фото: facebook.com/sviatoslav.vakarchuk)

У коментарях до повідомлення користувачі мережі неоднозначно відреагували на звернення Вакарчука. З одного боку підписники зауважують, що ініціатива чудова і могла б зміцнити патріотизм співвітчизників при важливому виборі на голосування за главу держави...

Поважаю цю людину!

І я думала йти у вишиванці;

Україна у нас єдина!

Я теж так вирішила!

Спасибі!

Жесть, Вакарчук стирив у мене ідею - сам збирався йти так;

...Але з іншого боку йому дорікають за нібито нечітку позицію і відсутність конкретики в політичному аспекті його заяв і дій. Деякі юзери в мережі навіть іронізують на цей рахунок і відзначають, що з таким величезним авторитетом, як у Святослава, можна було б самому йти в президенти.

За Україну - це за кого? Може варто вже написати прізвище? Як зробили Жадан, Малкович, Забужко... може вас почують;

Чому ви не стояли на Олімпійському 19 квітня за Україну? Святослав, маючи такий авторитет серед молоді, ви не можете мовчати, бути зараз не на сцені, відкрито висловлюючи свої політичні погляди. Вишиванка це добре. Але сьогодні ви повинні говорити словами більше. Її завуальовано, а прямо.

Це дуже рішучі дії з вашого боку;

Одне з найбільших розчарувань цих виборів - Вакарчук "над сутичкою" весь у білому.

Все залежить від погоди...

Вишиванки вже не модно... Повстанці - проти!

Безвідповідальна позиція страуса була у тебе Святослав усі вибори. А міг би бути завтра Президентом.

Фото: виступ "Океану Ельзи" у Києві (РБК-Україна/Віталій Носач)

Як повідомлялося раніше, напередодні другого туру виборів президента 2019 офіцери Військово-морських сил ЗСУ звернулися до українського народу і до кандидатів на пост глави держави.

Зазначимо, що дебати Зеленського і Порошенко 19 квітня були одним з найбільш очікуваних подій року в Україні, ми зібрали найяскравіші заяви опонентів на НСК "Олімпійський".

Нагадаємо, що Святослав Вакарчук перед голосуванням 31 березня на першому турі виборів президента звернувся до українців із закликом і нагадав громадянам України про відповідальність. Крім того, музикант і громадський діяч запустив в соціальних мережах кампанію #ГолосуюНепоПриколу.

Також ми писали про те, що Святослав Вакарчук проголосував на виборах 2019 і сказав слова, які зворушили багатьох українців.