Слава Україні! Жыве Беларусь! Зірки зняли потужне відео для всіх незламних і сильних духом

Кадр з кліпу на пісню "Героям" (скріншот)

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, KOZAK SYSTEM та СКАЙ зняли сильний кліп на пісню "Героям"

Популярна група БЕZ ОБМЕЖЕНЬ випустила кліп на пісню "Героям" спільно з лідером гурту СКАЙ Олегом Собчуком, рок-бендом KOZAK SYSTEM та відомим продюсером Артуром Данієляном.

Цей трек, кажуть автори, - підтримка для українських воїнів, а також для всіх людей, які протестують зараз в Білорусі. Для всіх незламних і сильних духом.

Зазначимо, що пісня "Героям" була написана фронтменом БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Сергієм Танчинцем близько пів року тому для наших, українських Воїнів, проте зовсім нещодавно розпочались відомі всім події в сусідній нам державі - Білорусі. Більшість людей, які вийшли на вулиці в Мінську та інших містах Білорусі, підтримують ті ж принципи, що і українці в часи Революції Гідності.

Саме тому було прийнято рішення зробити пісню двома мовами: українською та білоруською.

Додамо, що у відео можна побачити людей, які роками борються за свободу та процвітання України на всіх фронтах, є волонтерами, активістами. Серед них: Сергій Кузін, Віталій Дроздов, Сергій Мартинюк, Ахтем Сєїтаблаєв, Василь Вірастюк, Роман Синіцин, Олег Сенцов, Сергій Притула та багато інших.

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ feat. KOZAK SYSTEM & СКАЙ & Артур Данієлян зняли кліп на пісню "Героям"

Текст пісні "Героям":

Брате скажи, як тебе звати?

Брате згадай, чи ми ще солдати?

Чи наша земля ще є під ногами?

Чи бачиш у снах ще посмішку мами?

Мушу просити тебе побратиме,

Бийся за двох, якщо я загину,

Перші віднесуть Богові душі,

Останніх не буде – бо всіх не подушать!

Нам готують прем’єри,

Зовсім чужих вистав,

"Ніщо не зупинить ідею, час якої настав".

Герої серцями палають яскраво,

Навіть напів накалу,

Ти на коліна не стала, Героям Твоїм Слава!

Встаньте брати! Не майте страху!

Всі не поляжемо в цьому бою!

Ще рано до раю шукати дверей!

Тримайтеся зброї і вільних ідей!

Страху няма, наперад, браты!

Мо, не ўпадзем у траву я і ты.

Яшчэ не для нас дзьверы раю, павер.

Да зброі, за волю! Мы - тут і цяпер.

Нам рыхтуюць прэм'еру

Цалкам чужога шоў.

"Нічога ня спыніць ідэю,

Час якое прыйшоў"!

Героі сэрцы паляць яскрава

І полымя ў рукі бяруць.

Сьвятая ня спыніцца справа,

А значыць Жыве Беларусь!

До речі, всього за лічені хвилини кліп набрав десятки тисяч переглядів і сотні захоплених коментарів від українців і білорусів. Ось лише декілька з них:

Те відчуття, коли душу розриває гордість за нас і за наших талановитих хлопців!

Мурашки по телу! Супер!

Нас б'ють, ставлять на коліна, принижують, вбивають… Але так здобувається воля. Допоможи нам, Боже, закінчити цю війну, а Білорусі зробити гарний вибір. Героям слава!

Дуже класна пісня і кліп - в самісіньке серце. Дякую!

Дуже гарна пісня! Завжди проникаюсь патріотизмом і завжди підтримую свободу! Живе Білорусь!

Добру справу робите, панове-друзі. Дякую.

Сльози на очах. Велика подяка!

Очень сильно, большое спасибо. Вот такие нужны песни (живые и очень актуальные).

Дуже сильно! Мурахи, сльози, повний набір! Слава Україні! Жыве Беларусь!

Чудова пісня і прекрасні, найкращі люди у відео

Раніше ми писали, що українська група присвятила пісню 15-річному патріоту, який загинув від рук російських терористів.