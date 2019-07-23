Вакарчук хоче прийняти закон про відносини з Росією: було б добре

Святослав Вакарчук заявив, що нова Верховна Рада, в якій буде представлена партія музиканта "Голос", повинна прийняти закон, який би у всіх сферах чітко регламентував відносини між Україною і Росією.

Відповідаючи на питання журналістів "Укрінформу" щодо законодавчого врегулювання гастролей українських співаків і акторів на території РФ, Вакарчук сказав, що наша країна "дуже страждає від політики подвійних стандартів".

Артист і парламентарій зауважив, що держава дуже часто не хоче брати на себе відповідальність "за багато речей". Тому сьогодні залишається відкритим питання "моральної відповідальності людей".

"Наприклад, чому одні люди принципово не їздять на гастролі в країну-агресор, а інші - навпаки - активно гастролюють в Росії. Тому було б добре, щоб держава взагалі прийняло чіткий закон, умовно кажучи, про співіснування з державою-агресором, де чітко окреслювалося би, що можна, а що - ні. І тоді це питання було б зняте", - зазначив Вакарчук і додав, що в іншому випадку це питання "завжди буде розділяти суспільство, якщо це не обмежено законом".

Додамо, що партія Вакарчука "Голос" за останніми даними (станом на 9:00 23 липня) долає прохідний бар'єр в Раду з показником 5,86%.

Раніше Святослав Вакарчук заявив, що йому ніхто ще не пропонував посаду прем'єр-міністра в новому уряді.