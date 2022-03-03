Вакарчук із ДніпроГЕСу показав, куди треба йти Росії

Фронтмен групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук у Запоріжжі розповів, що рух через дамбу Дніпрогесу надійно захищений від російських солдатів.
Про це він розповів на своїй сторінці в Instagram.
За його словами, місто Запоріжжя надійно захищено.
"Я зараз знаходжусь у Запоріжжі прямо на Дніпрогесі. Все надійно захищено, хлопці впевнені в собі й готові дати відсіч ворогу. Запоріжжя з бойовим духом на 200%. В кожному місті так само. Ми не дамо ворогу зробити ні кроку, тому що з таким духом, армією та теробороною, вони не мають жодного шансу. Ми переможемо! Слава Україні!", - сказав співак.
Також він опублікував фото біля знаку, який показує напрямок руху для Росії.
Раніше ми повідомляли, що Вакарчук, Дорн і Данилко звернулися до росіян.
Також ми писали, що Вакарчук розповів історію пораненого бійця АТО, про якого написав пісню.
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