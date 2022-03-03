За його словами, місто Запоріжжя надійно захищено.

"Я зараз знаходжусь у Запоріжжі прямо на Дніпрогесі. Все надійно захищено, хлопці впевнені в собі й готові дати відсіч ворогу. Запоріжжя з бойовим духом на 200%. В кожному місті так само. Ми не дамо ворогу зробити ні кроку, тому що з таким духом, армією та теробороною, вони не мають жодного шансу. Ми переможемо! Слава Україні!", - сказав співак.

Також він опублікував фото біля знаку, який показує напрямок руху для Росії.

Святослав Вакарчук із Дніпрогесу показав, куди треба йти Росії (instagram.com/sviatoslav.vakarchuk)