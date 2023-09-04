Как вырастет минимальная зарплата и выплаты бюджетникам в 2024 году: прогноз Минфина

Во время прогнозирования государственного бюджета на 2024 год запланировано повышение социальных стандартов, замороженных в 2023 году из-за войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина .

В частности, прогнозный размер минимальной заработной платы с 1 января 2024 года вырастет на 400 гривен до 7 100 гривен, с 1 июля - до 8 000 гривен.

Прогнозный должностной оклад работника І тарифного разряда Единой тарифной сетки, от которой зависит зарплата бюджетников, с 1 января 2024 составляет 3 195 гривен (сейчас - 2 893 гривен).

Как заявил заместитель министра финансов Роман Ермоличев, 1 января 2024 года оплата труда госслужащих будет производиться на основе классификации должностей государственной службы и системы грейдов. "Мы считаем это правильным подходом, и эти нормы будут прописаны в проекте бюджета на следующий год", - сказал он.

Грейдинг (система грейдов) - это система проведения оценки и ранжирования должностей, в результате чего должности распределяют по группам, или по грейдам, в соответствии с их ценностью для организации с целью создания системы мотивирования персонала.

Минималка во время войны

Минимальная зарплата в Украине не изменялась с 1 октября 2022 года и составляет 6700 гривен.

Ранее Министерство финансов Украины предлагало постепенный рост уровня минимальной зарплаты, которая была заморожена в 2023 году в результате войны. Также предлагалось повысить зарплаты бюджетникам.