У вагоні метро Києва п'яна компанія влаштувала небезпечні розваги (відео)

У Києві компанія молодих людей влаштувала небезпечні розваги прямо у вагоні метро. Під час руху поїзда вони відкрили двері і один хлопець почав висовувати туди голову.

На відео видно напівпорожній вагон в метро, в якому молодий чоловік тримає двері відкритими і висовується. Після чого друзі відводять його від дверей, і вони закриваються.

Нагадаємо, у Харкові хлопець стрибнув на рейки і паралізував роботу метро. При цьому він не просто зістрибнув на рейки, побіг по тунелю. Через цей інцидент було тимчасово призупинено рух поїздів на Холодногірсько-Заводській лінії метрополітену.

Ми також писали про те, що в метро Харкова підлітки шокували зухвалою витівкою. Неповнолітні дістали пляшку горілки і почали її пити прямо у вагоні. Деякі запивали алкоголь кока-колою і передавали пляшку по колу.

Варто зазначити, що подібні витівки в підземці не рідкість. Так, наприклад, в київському метрополітені підлітки курили цигарки і теж знімали це на відео.