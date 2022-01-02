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У вагоні метро Києва п'яна компанія влаштувала небезпечні розваги (відео)

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Київ , Неділя 02 січня 2022 20:32
У вагоні метро Києва п'яна компанія влаштувала небезпечні розваги (відео) Фото: у київському метро компанія влаштувала небезпечні розваги (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

У Києві компанія молодих людей влаштувала небезпечні розваги прямо у вагоні метро. Під час руху поїзда вони відкрили двері і один хлопець почав висовувати туди голову.

Відео інциденту опублікував Telegram-канал "Київ без цензури".

"Нестримні новорічні веселощі не припиняються. Піддата компанія оленів влаштувала атракціон у вагоні метро", - йдеться в повідомленні.

На відео видно напівпорожній вагон в метро, в якому молодий чоловік тримає двері відкритими і висовується. Після чого друзі відводять його від дверей, і вони закриваються.

Увага на відео присутня ненормативна лексика!

Нагадаємо, у Харкові хлопець стрибнув на рейки і паралізував роботу метро. При цьому він не просто зістрибнув на рейки, побіг по тунелю. Через цей інцидент було тимчасово призупинено рух поїздів на Холодногірсько-Заводській лінії метрополітену.

Ми також писали про те, що в метро Харкова підлітки шокували зухвалою витівкою. Неповнолітні дістали пляшку горілки і почали її пити прямо у вагоні. Деякі запивали алкоголь кока-колою і передавали пляшку по колу.

Варто зазначити, що подібні витівки в підземці не рідкість. Так, наприклад, в київському метрополітені підлітки курили цигарки і теж знімали це на відео.

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