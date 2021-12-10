У Харкові хлопець стрибнув на рейки та паралізував роботу метро (відео)

У Харкові чоловік паралізував роботу станції метро "Центральний ринок". Зазначається, що громадянин стрибнув на рейки й побіг тунелем.

Про це повідомили у пресслужбі Харківського метрополітену.

"У зв’язку з проникненням сторонньої особи у тунель на станції “Центральний ринок” тимчасово призупинено рух поїздів на Холодногірсько-заводській лінії метрополітену", - повідомили у пресслужбі метро.

Також у соцмережах опублікували відео паралізованої станції. На ролику видно, як сотні людей у підземці чекають, доки вагони відновлять роботу.

Згодом рух Холодногірсько-заводською лінією знову відновили. Правоохоронці затримали 16-річного порушника. Поліція порушила справу за статтею "Хуліганство".