У метро Харкова підлітки шокували нахабною витівкою (відео)
У метро Харкова підлітки знову відзначилися дикою витівкою. Цього разу неповнолітні вирішили випити горілки прямо у вагоні.
Відео з'явилося в Telegram-каналі місцевого блогера Євгена Зуба.
Подробиці інциденту
Троє підлітків почали пити горілку в метро. Деякі запивали алкоголь кока-колою і передавали пляшку по колу. Те, що відбувається молоді люди знімали на камеру телефону і потім опублікували в мережі.
"Чиї Пі * дюки почали відзначати в метро день Збройних сил України?"- запитав автор відео.
Обережно на відео присутня нецензурна лексика
Судячи з відеоролика, діти п'ють дійсно спиртне і їм від цього весело.
Відзначимо, що подібні витівки в метро стали не рідкістю. Так, наприклад, у Київському метрополітені підлітки вирішили курити цигарки і знімати це на відео.
Як ми раніше писали, в Кривому Розі школярі посеред вулиці побили, пограбували та зґвалтували жінку.