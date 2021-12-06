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У метро Харкова підлітки шокували нахабною витівкою (відео)

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Харків, Понеділок 06 грудня 2021 13:36
У метро Харкова підлітки шокували нахабною витівкою (відео) У метро Харкова відзначилися підлітки (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У метро Харкова підлітки знову відзначилися дикою витівкою. Цього разу неповнолітні вирішили випити горілки прямо у вагоні.

Відео з'явилося в Telegram-каналі місцевого блогера Євгена Зуба.

Подробиці інциденту

Троє підлітків почали пити горілку в метро. Деякі запивали алкоголь кока-колою і передавали пляшку по колу. Те, що відбувається молоді люди знімали на камеру телефону і потім опублікували в мережі.

"Чиї Пі * дюки почали відзначати в метро день Збройних сил України?"- запитав автор відео.

Обережно на відео присутня нецензурна лексика

Судячи з відеоролика, діти п'ють дійсно спиртне і їм від цього весело.

Відзначимо, що подібні витівки в метро стали не рідкістю. Так, наприклад, у Київському метрополітені підлітки вирішили курити цигарки і знімати це на відео.

Як ми раніше писали, в Кривому Розі школярі посеред вулиці побили, пограбували та зґвалтували жінку.

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