В вагоне метро Киева пьяная компания устроила опасные развлечения (видео)

В Киеве компания молодых людей устроила опасные развлечение прямо в вагоне метро. Во время движения поезда они открыли дверь и один парень начал высовывать туда голову.

На видео виден полупустой вагон в метро, в котором молодой человек держит двери открытыми и высовывается. После чего друзья отводят его от дверей, и они закрываются.

Напомним, в Харькове парень прыгнул на рельсы и парализовал работу метро. При этом он не просто спрыгнул на рельсы, побежал по тоннелю. Из-за этого инцидента было временно приостановлено движение поездов на Холодногорско-заводской линии метрополитена.

Мы также писали о том, что в метро Харькова подростки шокировали дерзкой выходкой. Несовершеннолетние достали бутылку водки и начали ее пить прямо в вагоне. Некоторые запивали алкоголь кока-колой и передавали бутылку по кругу.

Стоит отметить, что подобные выходки в подземке не редкость. Так, например, в киевском метрополитене подростки курили сигареты и тоже снимали это на видео.