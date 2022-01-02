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В вагоне метро Киева пьяная компания устроила опасные развлечения (видео)

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Киев, Воскресенье 02 января 2022 20:32
В вагоне метро Киева пьяная компания устроила опасные развлечения (видео) Фото: в киевском метро компания устроила опасные развлечения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

В Киеве компания молодых людей устроила опасные развлечение прямо в вагоне метро. Во время движения поезда они открыли дверь и один парень начал высовывать туда голову.

Видео инцидента опубликовал Telegram-канал "Киев без цензуры".

"Безудержное новогоднее веселье не прекращается. Поддатая компания оленей устроила аттракцион в вагоне метро", - говорится в сообщении.

На видео виден полупустой вагон в метро, в котором молодой человек держит двери открытыми и высовывается. После чего друзья отводят его от дверей, и они закрываются.

Внимание на видео присутствует ненормативная лексика!

Напомним, в Харькове парень прыгнул на рельсы и парализовал работу метро. При этом он не просто спрыгнул на рельсы, побежал по тоннелю. Из-за этого инцидента было временно приостановлено движение поездов на Холодногорско-заводской линии метрополитена.

Мы также писали о том, что в метро Харькова подростки шокировали дерзкой выходкой. Несовершеннолетние достали бутылку водки и начали ее пить прямо в вагоне. Некоторые запивали алкоголь кока-колой и передавали бутылку по кругу.

Стоит отметить, что подобные выходки в подземке не редкость. Так, например, в киевском метрополитене подростки курили сигареты и тоже снимали это на видео.

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